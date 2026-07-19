La racha de victorias de Arman Tsarukyan llega a su fin: Drama en el RAF 11

En el torneo RAF 11 celebrado en Milwaukee, EE. UU., antiguos luchadores destacados de la UFC se enfrentaron bajo las reglas de lucha libre. En el combate estelar, Colby Covington puso fin a la racha de victorias de Arman Tsarukyan, mientras que Ben Askren regresó al deporte de forma asombrosa tras una grave enfermedad y un trasplante de pulmón.

Askren estuvo muy cerca de la victoria. Pero en el momento decisivo, Belal Muhammad cambió el rumbo por completo.

Covington derrotó a Tsarukyan por 5:3

En el combate principal de la velada, uno de los principales aspirantes al peso ligero de la UFC, Arman Tsarukyan, se enfrentó al ex campeón interino Colby Covington.

Tras un intenso enfrentamiento, Covington ganó 5:3 y se llevó el cinturón de campeón de la RAF Crossover. Para Tsarukyan, esta es su primera derrota en la liga RAF, tras haber ganado sus seis combates anteriores en la organización.

La experiencia y la táctica cautelosa de Covington fueron decisivas. Aunque Tsarukyan presionó a su rival, no logró sumar los puntos necesarios.

El regreso de Askren fue más importante que el resultado

En el segundo combate principal de la noche, Ben Askren se enfrentó al ex campeón de peso wélter de la UFC, Belal Muhammad.

En 2025, Askren estuvo en peligro de muerte debido a una neumonía grave y se sometió a una operación de doble trasplante de pulmón. Según su familia, durante el tratamiento, el corazón del atleta se detuvo cuatro veces por breves periodos.

Un año después de semejante prueba, el regreso al tapiz del atleta de 42 años se convirtió en el momento más emotivo de la noche para los aficionados.

Askren no pudo mantener la ventaja

En los dos primeros asaltos, Askren utilizó su experiencia para liderar 3:0. Controlando los ataques de su oponente, parecía encaminado a una victoria sensacional.

Sin embargo, en el tercer asalto, Belal Muhammad aumentó el ritmo. Realizando acciones efectivas consecutivas, cambió el marcador a su favor y ganó por 6:3.

Tras el combate, Muhammad mostró respeto por su rival y pidió al público que aplaudiera a Askren.

Askren dejó un gesto simbólico en el tapiz

Al finalizar el combate, Ben Askren dejó sus zapatillas de lucha sobre el tapiz. En la tradición de la lucha, este gesto significa que el atleta pone fin a su carrera.

De esta forma, el regreso de Askren se convirtió en un combate de despedida único. Aunque perdió, el simple hecho de competir tras luchar por su vida fue visto como un gran acontecimiento en el mundo del deporte.

Resultados principales del RAF 11

Colby Covington — Arman Tsarukyan 5:3

Covington ganó por puntos y obtuvo el cinturón de la RAF Crossover.

Belal Muhammad — Ben Askren 6:3

Muhammad logró remontar en el último asalto y se impuso por puntos.

En el RAF 11, el cinturón de campeón fue para Covington y la victoria para Belal Muhammad. Pero el gran héroe de la noche fue, sin duda, Ben Askren, quien se atrevió a volver al tapiz tras una operación mayor.