El humo llega a EE. UU.: Trump amenaza a Canadá con aranceles adicionales

El humo provocado por los incendios forestales en Canadá, que se extiende por el territorio estadounidense, ha causado una disputa entre Washington y Ottawa. El presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó al gobierno canadiense por no controlar adecuadamente los bosques.

En Truth Social, Trump calificó la situación de "inaceptable". Afirmó que la lentitud de Canadá para resolver el problema de los incendios está causando pérdidas económicas además de daños ambientales a Estados Unidos.

El líder estadounidense indicó que se pondría en contacto con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para preguntar qué medidas se están tomando. Trump también mencionó que los costos derivados del humo y la contaminación del aire podrían sumarse a los aranceles aplicados a los productos canadienses.

En respuesta a las críticas, la parte canadiense informó que desde 2020 se han invertido 12 mil millones de dólares canadienses en la protección forestal y la prevención de incendios. Las autoridades destacaron que mantienen una cooperación a largo plazo con EE. UU. en este ámbito.

Actualmente, los incendios más grandes continúan en la parte noroeste de la provincia de Ontario. Han dañado cientos de miles de hectáreas y miles de personas han sido evacuadas.

Se señala que el riesgo de incendios forestales está aumentando debido al cambio climático. Este problema sigue siendo urgente no solo para Canadá, sino también para Estados Unidos.