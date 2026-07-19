El Istanbul Başakşehir quiere fichar a una nueva estrella de Asia Central

Los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev defendiendo dignamente los colores del Istanbul Başakşehir en la Süper Lig turca, los aficionados al fútbol de Asia Central siguen de cerca los partidos de este equipo. A su vez, los directivos y ojeadores del club de Estambul han comenzado a prestar especial atención a los jugadores de esta región.

Zamin.uz presenta los detalles de los nuevos objetivos de transferencia en Asia Central y los éxitos de los jugadores uzbekos en Turquía.

El Istanbul Başakşehir apunta a un delantero kazajo de 19 años

Según fuentes del fútbol kazajo, el club de fútbol Istanbul Başakşehir ha expresado su deseo de comprar al delantero de 19 años del equipo Ordabasy, Jasulan Amir. El presidente de Ordabasy, Darkhan Kizaybayev, expresó sus pensamientos y posición sobre las ofertas recibidas por el traspaso del talentoso jugador.

Darkhan Kizaybayev: « Hay muchas ofertas por Jasulan Amir. Si recibimos una oferta que satisfaga tanto al club como al jugador, la aceptaremos sin duda. En particular, hasta ahora, el club ruso Baltika y el club turco Istanbul Başakşehir han hecho ofertas concretas por Amir. Queremos que Jasulan ayude a nuestro equipo a ganar el campeonato. Si somos campeones, participaremos en la UEFA Champions League el próximo año. Después de eso, el propio jugador decidirá sobre su futuro ».

Actualmente, tras la 17ª jornada de la Premier League kazaja, el equipo Ordabasy lidera la tabla con 40 puntos.

Estadísticas de Jasulan Amir esta temporada

La joven estrella logró debutar no solo a nivel de club esta temporada, sino también en la selección nacional:

Partidos jugados: Disputó 17 encuentros en la temporada actual de la Premier League kazaja.

Eficacia: Durante estos partidos, marcó 7 goles y dio 2 asistencias.

Debut en la selección nacional: Debutó con la selección nacional de Kazajistán en junio durante partidos amistosos contra Armenia y Hungría.

El dúo uzbeko, verdaderos líderes del Istanbul Başakşehir

El interés del club turco por el mercado de Asia Central no es casualidad, ya que Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev son actualmente las figuras clave del equipo. Sus estadísticas se reflejan en la siguiente tabla:

Jugador Partidos en la Süper Lig turca Número de goles marcados Resultados obtenidos Eldor Shomurodov 34 partidos (temporada pasada) 22 goles Máximo goleador de la Süper Lig turca. Abbosbek Fayzullayev 20 partidos 3 goles Tuvo una temporada de debut muy prometedora.

El éxito de los jugadores de Asia Central en Turquía sigue abriendo las puertas de Europa a nuevos talentos.