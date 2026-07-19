Dana White deja la puerta abierta a Jon Jones, pero con una condición

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Dana White deja la puerta abierta a Jon Jones, pero con una condición

El regreso de Jon Jones al octágono de la UFC vuelve a ser el centro de las discusiones. El presidente de la organización, Dana White, afirmó que su relación con el legendario luchador no es mala, pero enfatizó que las declaraciones en redes sociales no significan un combate real todavía.

De las palabras de White se desprende que la UFC no se opone al regreso de Jones. Sin embargo, para que esto suceda, el excampeón debe pasar de las palabras a las negociaciones prácticas.

«Nunca ha habido enemistad entre nosotros»

Dana White desmintió los rumores sobre una enemistad personal entre él y Jon Jones. Aunque reconoció que la relación a veces ha sido complicada, calificó a Jones como el mejor luchador de todos los tiempos.

«Nunca ha habido enemistad entre Jon y yo. Simplemente, nuestra relación ha sido un poco extraña», dijo White.

Anteriormente, han surgido desacuerdos entre Jones y la directiva de la UFC sobre las condiciones de los combates, las bolsas y la elección de los oponentes. A pesar de esto, ambas partes señalan que la relación no se ha roto por completo.

White espera un paso concreto de Jones

El jefe de la UFC destaca que hay una gran diferencia entre hablar de un regreso y firmar un contrato de pelea.

«Depende más de él. Le gusta hablar mucho de esto. Pero acordar una pelea y firmar un contrato es un asunto totalmente distinto», declaró White.

Basándose en esta declaración, la UFC aún no ha programado una pelea oficial para Jones. Para que comiencen las negociaciones, se requiere que el propio atleta confirme su total disposición para volver y acepte condiciones claras.

Jones tampoco cierra la puerta a un regreso

Jon Jones informó recientemente que sigue registrado en el sistema de control antidopaje de la UFC. Comentó que consideraría la posibilidad de volver al octágono si recibe una oferta adecuada, aunque por ahora se centra en su familia y en ayudar a jóvenes atletas.

Asimismo, Jones indicó que la UFC debería ofrecerle combates por contrato, pero que últimamente no ha recibido propuestas concretas de la organización.

¿Qué se debe resolver para el regreso?

Para que se lleve a cabo la próxima pelea de Jones, se requiere un acuerdo en varios puntos: oponente, categoría de peso, bolsa y fecha del combate.

Por ahora, ni la UFC ni Jones han hecho anuncios oficiales sobre un oponente o fecha específica. Por lo tanto, el regreso del excampeón es una posibilidad real, pero aún no es un hecho confirmado.

Dana White no cerró la puerta por completo. La decisión principal depende ahora de Jon Jones: ¿seguirá hablando de un regreso o firmará un contrato para pisar de nuevo el octágono?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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