Una carretera se hunde en Baltimore, EE. UU., y un coche cae en un socavón inundado

Un incidente relacionado con un hundimiento de tierra ocurrió en Baltimore, Estados Unidos. Según los informes, la rotura de una tubería de agua subterránea provocó la formación de un gran socavón al borde de la carretera.

En poco tiempo, el lugar hundido se llenó de agua. En ese momento, un automóvil cayó en el agujero. Una mujer de 50 años se encontraba dentro del vehículo.

Afortunadamente, la mujer logró salir del automóvil a tiempo. Se informa que no sufrió heridas como resultado del incidente.

Tras el suceso, se tomaron medidas de seguridad en la zona. Los especialistas comenzaron los trabajos para reparar la avería en la tubería y restaurar la carretera.