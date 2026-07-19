Javohir Ummataliyev noquea a su rival en Manchester (vídeo)

El boxeador uzbeko Javohir Ummataliyev logró una victoria contundente en su segundo combate en el ring profesional. Noqueó en el segundo asalto al polaco Damian Drabik, actual campeón mundial amateur.

La victoria en Manchester continúa la exitosa racha de Ummataliyev en el boxeo profesional.

El combate terminó en el segundo asalto

La velada de boxeo profesional tuvo lugar en el recinto Co-op Live Arena de Manchester.

En un combate pactado a seis asaltos en la categoría de peso semipesado, Javohir Ummataliyev se enfrentó a Damian Drabik.

El atleta uzbeko tomó la iniciativa desde el primer asalto. En el segundo, conectó golpes decisivos a su oponente, finalizando el combate antes de tiempo.

Segunda victoria en el ring profesional

Este fue el segundo combate de Javohir Ummataliyev en el boxeo profesional. También había ganado su pelea de debut.

De esta manera, el récord del boxeador uzbeko en el ring profesional asciende a dos combates y dos victorias.

Que Ummataliyev haya terminado su segundo combate por la vía del nocaut demuestra su rápida adaptación a esta nueva disciplina.

Grandes expectativas sobre el campeón mundial

Javohir Ummataliyev es conocido por sus éxitos en el boxeo amateur. Sus primeros pasos en el boxeo profesional como actual campeón mundial están siendo muy sólidos.

Ahora, el interés se centra en cuándo y contra quién será su próximo combate. Tras el nocaut en Manchester, Ummataliyev ha demostrado una vez más que puede convertirse en un nombre importante en el boxeo profesional.