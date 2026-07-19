Deschamps asume la culpa de la derrota: « Cometí un error en la primera parte»

La selección de Francia terminó el Mundial 2026 sin medallas. Tras ir perdiendo 0-4 en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, los franceses iniciaron una gran remontada, pero finalmente cayeron 4-6.

Tras el encuentro, Didier Deschamps asumió la responsabilidad por el mal desempeño en la primera mitad. El técnico afirmó que el equipo incluso tuvo la oportunidad de empatar.

Francia encajó cuatro goles en la primera parte

Los franceses comenzaron el partido de forma muy desafortunada. Inglaterra marcó cuatro goles en la primera parte y se fue al descanso con una amplia ventaja.

Deschamps admitió que el equipo no pudo cumplir con las tareas planificadas durante los primeros 45 minutos.

«La culpa es mía. Porque no hice lo que debía hacer en la primera parte», declaró el entrenador.

Según sus palabras, Francia logró volver al partido tras el descanso mostrando su fútbol característico.

Hubo oportunidad de empatar

En la segunda parte, Francia se mostró mucho más activa en ataque y, tras marcar varios goles consecutivos, reavivó la intriga.

Deschamps destacó que su equipo tuvo dos ocasiones claras para empatar. Sin embargo, al volcarse demasiado al ataque, los franceses dejaron espacios en defensa.

«Sabemos cómo hacerlo, pero esta vez no funcionó. Nos lanzamos demasiado al ataque», dijo.

Inglaterra aprovechó sus oportunidades en los últimos minutos para ganar 6-4 y llevarse la medalla de bronce.

El partido contra España también decepcionó a Deschamps

Francia perdió 0-2 ante España en las semifinales. En opinión de Deschamps, el equipo no pudo mostrar su verdadero potencial en aquel encuentro.

«No pudimos mostrar nuestro fútbol contra España. El rival jugó muy bien contra nosotros», señaló el técnico.

Aunque los franceses llegaron al torneo con el objetivo de ser campeones, finalmente tuvieron que conformarse con el cuarto puesto.

«Ha sido un viaje increíble»

A pesar de la derrota, Deschamps señaló que hubo muchos aspectos positivos durante el torneo. Destacó que Francia cuenta con jugadores de gran potencial y la posibilidad de lograr grandes resultados en el futuro.

«No todo es malo. Tenemos un equipo con potencial. Personalmente, ha sido un viaje increíble, ocho semanas fantásticas», comentó Deschamps.

Al mismo tiempo, el entrenador no ocultó su pesar por no haber podido brindar otra gran alegría a los millones de aficionados franceses.

Francia se queda sin medallas en el Mundial 2026, pero la remontada en la segunda parte contra Inglaterra demostró que el potencial del equipo sigue siendo alto. ¿Podrá esta generación aprovechar al máximo sus posibilidades en el próximo gran torneo?