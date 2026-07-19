Se han producido protestas masivas en 42 estados de EE. UU. contra la construcción de centros de procesamiento de datos (data-centers) que prestan servicios a sistemas de inteligencia artificial (AI). Estas manifestaciones, organizadas por el movimiento HumansFirst, se consideran la primera acción nacional en la historia del país contra la infraestructura de la inteligencia artificial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la agencia Reuters, en un total de 142 acciones separadas, los ciudadanos han expresado su oposición a los proyectos llevados a cabo por gigantes tecnológicos como Meta, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft y xAI de Elon Musk. Los activistas están preocupados por el hecho de que la rápida construcción de instalaciones tan enormes ejerza una presión excesiva sobre los recursos locales, en particular sobre el sistema eléctrico y el suministro de agua.

Escasez de recursos y descontento popular

Los manifestantes portaban pancartas como «Necesitamos agua, no datos» y «El estado de Georgia no votó por centros de hiperescala para la inteligencia artificial». El hecho es que los servidores utilizados para entrenar y operar los sistemas de AI modernos consumen enormes cantidades de electricidad y requieren millones de litros de agua pura para sus sistemas de refrigeración.

Los organizadores de HumansFirst destacan que este movimiento ha unido a personas con diversas opiniones políticas. Les une un objetivo común: reducir el impacto negativo de las nuevas instalaciones tecnológicas en la ecología y el estilo de vida de sus ciudades y zonas rurales.

Las encuestas realizadas por Reuters/Ipsos también muestran que la preocupación entre la población es alta. Según los resultados del estudio, solo un tercio de los estadounidenses apoya el ritmo de construcción de data-centers en el país. Solo el 14 % de los encuestados afirmó estar de acuerdo con la construcción de una instalación de este tipo en su propia ciudad.

La reacción de los representantes de la industria

Los representantes de la industria tecnológica intentan rechazar estas críticas. Josh Levi, presidente de la Data Center Coalition, declaró que los actores del sector están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y la población. Según él, las empresas están tomando medidas para minimizar el impacto ambiental de las nuevas instalaciones e integrarlas de forma segura en la infraestructura regional.

Sin embargo, a medida que se intensifica la carrera por la inteligencia artificial, las grandes corporaciones se ven obligadas a aumentar sus capacidades. Esto indica que el conflicto entre el progreso tecnológico y la preservación de los recursos naturales podría profundizarse en el futuro. Para países como Uzbekistán, que están desarrollando su economía digital, esta situación en EE. UU. puede servir como una lección importante sobre eficiencia energética y mantenimiento del equilibrio ecológico.