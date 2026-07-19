El duro precio de tres derrotas: Uzbekistán desciende al Grupo IV

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El duro precio de tres derrotas: Uzbekistán desciende al Grupo IV

La participación del equipo masculino de tenis de Uzbekistán en la Copa Davis en Kuala Lumpur terminó en decepción. Tras una victoria inicial contra Singapur, nuestros tenistas perdieron tres partidos consecutivos, lo que provocó su descenso al Grupo IV de la zona Asia/Oceanía.

La derrota en el partido de desempate decisivo contra Vietnam tuvo consecuencias especialmente graves para el equipo.

La competición empezó con una victoria

El equipo de Uzbekistán, capitaneado por Sergey Lebed y Dmitriy Tomashevich, derrotó a Singapur por 2-1 en su primer encuentro del Grupo A.

Sergey Fomin aportó el punto decisivo con una gran actuación en el partido de dobles, permitiendo al equipo comenzar el torneo con optimismo.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en los siguientes enfrentamientos.

Dos derrotas dejaron al equipo en el último lugar

Los tenistas uzbekos perdieron 1-2 ante Filipinas en el segundo partido del grupo. Este resultado fue calificado como una de las sorpresas del torneo.

En la última jornada, el duelo contra Jordania terminó con un 0-3. Como resultado, Uzbekistán:

  • venció a Singapur por 2-1;

  • perdió ante Filipinas por 1-2;

  • cayó ante Jordania por 0-3.

De esta forma, el equipo terminó último en el Grupo A y tuvo que jugar un partido de promoción para intentar mantenerse en el Grupo III de Asia/Oceanía.

Vietnam se impuso en el partido decisivo

En el encuentro de promoción, Uzbekistán se enfrentó a Vietnam, tercero del Grupo B.

En el primer partido de individuales, Amir Milushev perdió ante Ha Min Duc Vu. Tras la derrota en el segundo individual, la serie se decidió prematuramente: 0-2.

El partido de dobles no se disputó al no influir en el resultado final.

Uzbekistán competirá en el Grupo IV en 2027

Las eliminatorias regionales de la Copa Davis constan de dos partidos individuales y uno de dobles. Tras la fase de grupos, se disputan partidos de promoción para ascensos y descensos.

Tras la derrota ante Vietnam, Uzbekistán y el anfitrión, Malasia, descendieron al Grupo IV de Asia/Oceanía para 2027. Irán, Jordania y Arabia Saudita lograron el pase a los play-offs del Grupo Mundial II.

El equipo uzbeko ya había descendido al Grupo III tras perder 1-3 ante Nigeria en febrero en los play-offs del Grupo Mundial II. Este nuevo descenso en una sola temporada plantea serias dudas sobre la plantilla, la preparación y el relevo generacional.

El equipo nacional deberá ahora emprender un largo camino desde el Grupo IV para intentar regresar a los niveles superiores de la Copa Davis.

UzbekistánKuala LumpurVietnamSingapurCopa Davis
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Shuhrat Razzakov
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