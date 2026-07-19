Kane habla abiertamente sobre Tuchel: «Ha aprendido mucho»

El delantero de la selección de Inglaterra, Harry Kane, evaluó el trabajo del entrenador Thomas Tucheltras la conclusión del Mundial 2026. El capitán destacó que el primer torneo importante del técnico no fue fácil, pero que acumuló una experiencia vital en poco tiempo.

Inglaterra no logró el título, pero terminó la competición con una medalla de bronce tras vencer a Francia por 6-4.

«Fue su primer torneo importante»

Según Kane, para Tuchel, quien cuenta con gran experiencia en clubes, participar en un Mundial con una selección nacional fue un desafío completamente diferente.

«Es su primer torneo importante. Creo que ha aprendido mucho sobre el equipo y sobre el proceso de toda la competición», dijo Kane.

El delantero señaló que el entrenador comprendió mejor durante el torneo no solo la táctica, sino también aspectos relacionados con la recuperación de los jugadores, los viajes y la presión constante.

Una nueva experiencia para Tuchel

En competiciones de gran escala como el Mundial, el poco tiempo entre partidos, los viajes a distintas ciudades y la fuerte presión por los resultados requieren un enfoque especial de los entrenadores.

Kane destacó que Tuchel adquirió experiencia en este proceso en las siguientes áreas:

recuperación rápida del equipo;

gestión de la plantilla durante el torneo;

adaptación a los viajes largos;

motivación de los jugadores tras una derrota;

gestión de la presión de los aficionados y los medios de comunicación.

Inglaterra se quedó a un paso de la final

La selección de Inglaterra quedó fuera de la lucha por el título tras perder 1-2 contra Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Después, el equipo se enfrentó a Francia por el tercer puesto. En un encuentro dramático con diez goles, los ingleses ganaron 6-4 y se llevaron la medalla de bronce.

Este resultado fue una de las mejores actuaciones de Inglaterra en un Mundial desde el título de 1966.

Kane mira al futuro con confianza

Las palabras de Kane sugieren que los jugadores confían en seguir trabajando con Tuchel y lograr resultados aún mejores en los próximos torneos importantes.

El Mundial 2026 fue el primer gran torneo de selecciones para Thomas Tuchel. Aunque Inglaterra se quedó sin trofeo, la medalla de bronce y la experiencia acumulada podrían ser una base importante para aspirar al título en el futuro.

¿Podrá Tuchel llevar a Inglaterra a la final en el próximo torneo tras estas lecciones?