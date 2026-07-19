Bukayo Saka se pronuncia sobre su papel en la selección de Inglaterra y la decisión de Thomas Tuchel

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Bukayo Saka se pronuncia sobre su papel en la selección de Inglaterra y la decisión de Thomas Tuchel

La estrella de la selección de Inglaterra y del Arsenal, Bukayo Saka, habló por primera vez sobre su participación en la Copa del Mundo y su suplencia en la semifinal. Tras marcar un triplete en el partido por el tercer puesto contra Francia, el jugador destacó que se encuentra en plena forma y que merecía más minutos de juego. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque la selección de Inglaterra venció a Francia por 6-4, logrando su mejor resultado desde 1966, la atención se centró en Bukayo Saka. El extremo, convertido en el héroe del encuentro, demostró su calidad y cuestionó las decisiones tácticas de Thomas Tuchel en el partido contra Argentina. Según Goal.com, el jugador no ocultó su descontento en la entrevista posterior al partido.

La elección sorprendente de Tuchel y las tensiones internas

En la derrota de la semifinal contra Argentina, Tuchel dejó a Saka en el banquillo, dando entrada a Morgan Rogers en el once inicial. Esta decisión provocó un gran debate entre aficionados y expertos. Al hablar sobre su estado físico, Saka respondió brevemente: «Por supuesto, me hubiera gustado jugar más. Pero este no es el momento de hablar de ello. Intento que mi juego hable por sí mismo en el campo».

Thomas Tuchel intentó justificar su decisión, explicando que fue una intuición. Según el técnico alemán, creía que Morgan Rogers podría aportar algo especial en la semifinal. Tuchel explicó que siempre ha considerado a Saka un jugador clave, pero que el ritmo del partido y el cansancio de los jugadores le obligaron a tomar esa decisión.

Estadísticas y rumores sobre lesiones

Había rumores sobre una posible lesión de Saka, quien acumuló muchos minutos con el Arsenal en la Premier League y la Champions League. Sus ausencias en algunos partidos de la fase de grupos se atribuyeron a esto. Sin embargo, las estadísticas muestran que, incluso sin estar al 100 %, Bukayo Saka sigue siendo el jugador ofensivo más eficaz del equipo.

Antes de los cuartos de final, ya había dado tres asistencias en solo 192 minutos. Su triplete contra Francia demostró que es inigualable no solo en creatividad, sino también en la definición. Tuchel incluso admitió que no se dio cuenta de que Saka había marcado un triplete durante el partido, reafirmando que no duda de su talento.

Esta situación refleja la competencia dentro de la selección inglesa y la confianza del entrenador en los jóvenes talentos. Sin embargo, el hecho de que un jugador tan experimentado y reconocido internacionalmente como Saka fuera descartado en un momento crucial podría convertirse en una fuente de serias críticas para Tuchel en el futuro.

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