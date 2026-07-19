Tuchel advierte tras Francia: la brecha aún no ha desaparecido

Inglaterra derrotó a Francia 6-4 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, pero Thomas Tuchel se mostró cauteloso tras este resultado. El técnico alemán reconoció que los «Three Lions» se han acercado a los mejores equipos del mundo, pero subrayó que una sola victoria no significa que todos los problemas estén resueltos.

En su opinión, la histórica victoria sobre Francia es solo el primer paso. A Inglaterra le espera otra prueba seria.

«Tenemos la oportunidad de reducir la brecha»

Tuchel destacó que Francia ha sido una de las selecciones más consistentes del fútbol mundial en los últimos años.

«Hace ocho años Francia fue campeona del mundo, y hace cuatro jugó la final. Hay una pequeña brecha entre nosotros, pero no es un problema. Queremos eliminarla», dijo el entrenador.

Inglaterra venció a Francia en un dramático encuentro de diez goles, registrando su mejor resultado desde el título de 1966. Fue también el partido por el tercer puesto más prolífico en la historia de los Mundiales.

La victoria sobre Francia es solo el comienzo

Tuchel valoró la medalla de bronce como el primer resultado importante en el camino de Inglaterra hacia la élite mundial.

«Como dije ayer, el partido de hoy fue el primer paso para reducir la brecha. Lo logramos, los vencimos», declaró.

Al mismo tiempo, el entrenador recordó que los rivales no se quedan quietos. Si Inglaterra mejora, Francia, España y otros equipos líderes también se esforzarán por aumentar su superioridad.

Por ello, para Tuchel la tarea principal es convertir una victoria sonada en resultados constantes. El juego ofensivo contra Francia mostró el gran potencial del equipo, pero los cuatro goles encajados en la segunda parte demostraron que persisten los problemas defensivos.

La próxima gran prueba: España

El próximo encuentro serio de Inglaterra contra un equipo de primer nivel será ante España en la Liga de Naciones de la UEFA.

El duelo contra España podría demostrar si los pupilos de Tuchel han alcanzado realmente un nuevo nivel tras la victoria sobre Francia. Se espera que Inglaterra compita en su grupo de la Liga de Naciones contra España, Croacia y la República Checa.

«La próxima oportunidad es el partido contra España en la Liga de Naciones. Debemos seguir reduciendo la brecha», dijo Tuchel.

El dolor de la semifinal aún persiste

A pesar de la medalla de bronce, el dolor de la derrota en semifinales ante Argentina sigue presente en el campamento inglés. Tuchel admitió que no será fácil para los jugadores y el cuerpo técnico ver la final.

«Mañana, mientras se juega la final, seguiremos sintiendo dolor. Hará falta tiempo para olvidar ese sentimiento», comentó.

No obstante, el entrenador afirmó que la determinación mostrada por el equipo ante Francia no los ha agotado, sino que ha aumentado su confianza en el futuro.

Inglaterra terminó el Mundial 2026 no como campeona, pero sí con una medalla después de 60 años. Ahora comienza la verdadera tarea para Tuchel: demostrar en los próximos torneos que este bronce no fue un éxito accidental.