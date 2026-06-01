Rodri revela el objetivo principal de España para el Mundial 2026

Ante el inicio de la próxima Copa del Mundo, el ambiente interno y los planes de los equipos estrella y sus líderes son de gran interés para los aficionados. Recientemente, Rodri, el talentoso centrocampista de la selección española y del Manchester City, habló extensamente con la prensa sobre sus expectativas para el próximo mundial y los planes principales de su equipo.

Según el experimentado jugador, los diversos elogios y el cartel de "favorito" antes de la competición no tienen ninguna importancia en el campo:

«No importa mucho si eres favorito antes de que empiece el torneo o si no estás en esa lista. Todo depende de cómo te comportes en el campo cuando el partido está en juego. Por ejemplo, en la Euro 2024 no nos mencionaban como principales candidatos, pero al final ganamos el campeonato. La razón es que no perdimos tiempo preocupándonos por especulaciones externas».

Rodri tampoco ocultó que el nuevo formato de la Copa del Mundo exigirá una gran fuerza y voluntad por parte de los jugadores:

«Sin duda, esta Copa del Mundo será la más difícil de la historia. Porque el número de participantes ha aumentado y se ha introducido una ronda de play-off adicional. En tales condiciones, gestionar correctamente la condición física y la carga de trabajo de los jugadores se convierte en el factor principal. Debemos alcanzar nuestro pico de forma antes de que lleguen los partidos más importantes».

La estrella española también mencionó su afición por analizar a los rivales en su tiempo libre y cómo moldea el ambiente dentro del equipo:

«Me encanta ver los partidos de otras selecciones, evaluar su nivel actual y analizar qué sorpresas nos depararán los próximos encuentros. En un sistema de eliminación directa donde la derrota no se perdona, aprovechar al máximo las situaciones creadas es el aspecto más importante. Intento inculcar esta regla de oro a mis compañeros. Porque queremos demostrar una vez más en la práctica que somos el mejor equipo del mundo. Nuestro objetivo principal es solo la victoria».

El famoso AS presentó estas emocionantes reflexiones del jugador al público en general.