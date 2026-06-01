Aún no eres Ronaldinho: Cómo Messi preparaba café en el Barcelona

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Aún no eres Ronaldinho: Cómo Messi preparaba café en el Barcelona

Aunque Lionel Messi es reconocido hoy como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, él también tuvo que someterse a la jerarquía del equipo en su juventud. El exjugador del Barcelona Andrea Orlandi habló sobre la relación única entre el talento argentino y el legendario Ronaldinho. Así lo informa Goal.com informa .

Según Orlandi, Ronaldinho utilizaba un método interesante para asegurarse de que el adolescente Messi no se creyera una estrella. La estrella brasileña le preguntaba en broma a Messi: "¿Y bien, cuántos Mundiales has jugado, novato?" y le hacía preparar café. Messi preparaba el café para su mentor sin ninguna objeción.

"No era solo una broma de vestuario, sino una forma de mantener a Messi cerca y mostrarle afecto. Ronaldinho básicamente le decía 'aún no eres Ronaldinho', animando a la joven estrella a mantener los pies en la tierra", recuerda Orlandi. Los dos genios se entendían en el campo sin palabras, y el brasileño reconoció inmediatamente el potencial de Messi.

Ronaldinho era sincero con todos, pero trataba a Messi con un respeto especial. A menudo le decía al joven Leo: "Algún día alcanzarás el nivel en el que te sentarás en la misma mesa que yo". Finalmente, el ganador del Balón de Oro de 2005 sabía que estaba dejando su camiseta número 10 a un digno sucesor.

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Nodirbek Razzokov
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