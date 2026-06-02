Marquinhos explica por qué consoló a Gabriel

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Marquinhos explica por qué consoló a Gabriel

El capitán del Paris Saint-Germain, Marquinhos, ha revelado por qué consoló a Gabriel Magalhaes después de que el defensa del Arsenal fallara el penalti decisivo en la final de la Champions League. En un dramático encuentro en el Puskas Arena de Budapest, el PSG se alzó con la corona europea por segunda vez consecutiva, pero el capitán del equipo prefirió acercarse al defensa rival antes de unirse a las celebraciones. Así lo informa Goal.com .

El trofeo fue para el club parisino después de que el central del Arsenal, Gabriel, enviara su disparo por encima del larguero. Mientras los jugadores del PSG corrían a celebrar, Marquinhos abrazó durante un largo rato a su compatriota y rival para ofrecerle apoyo. Este noble gesto también fue elogiado por el capitán del Arsenal, Martin Odegaard.

"Es un verdadero caballero. Marquinhos es el jugador con más experiencia en el campo y ha estado en ambos lados de este tipo de situaciones. Su acción y la persona que es merecen un gran respeto", dijo Martin Odegaard en su entrevista tras el partido.

El propio Marquinhos explicó su gesto a través de su experiencia personal. El defensa de 32 años recordó haber fallado un penalti en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2022 contra Croacia. "Cuando falló ese penalti, recordé aquellos momentos contra Croacia. Es una responsabilidad muy pesada y hay que ser fuerte para superar una situación así", enfatizó el capitán del PSG.

Marquinhos también reconoció las contribuciones de Gabriel a lo largo de la temporada. Junto a William Saliba, Gabriel construyó un muro defensivo sólido esta temporada, desempeñando un papel fundamental para ayudar al Arsenal a ganar su primer título de Premier League en 22 años.

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Nodirbek Razzokov
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