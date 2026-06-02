A medida que se acerca la primera Copa del Mundo de 48 equipos en la historia del fútbol, varios centros de análisis prestigiosos han comenzado a publicar sus pronósticos. Entre ellos se encuentra uno de los portales estadísticos más famosos del mundo del fútbol, Opta , que utilizó su superordenador para calcular las posibilidades de los participantes en el próximo Mundial 2026 y proporcionó datos muy interesantes sobre los equipos debutantes.

Según los análisis de la red neuronal, la selección nacional de Uzbekistán, que se ha clasificado por primera vez en la historia para una Copa del Mundo, podría convertirse en la "sorpresa" y el descubrimiento del próximo torneo. El superordenador estima la probabilidad de que nuestros representantes se clasifiquen para las eliminatorias desde una fase de grupos que incluye rivales fuertes en un 41,4 por ciento.

Es gratificante que esta cifra sea una de las más altas entre todas las nuevas selecciones nacionales que participan en la competición por primera vez. Por ejemplo, las posibilidades de otro representante asiático, la selección nacional de Jordania, están cerca de las de nuestros compatriotas, estimadas en un 40,8 por ciento.

Por el contrario, los pronósticos para otros debutantes continentales que experimentan la atmósfera de la Copa del Mundo por primera vez son significativamente más bajos y modestos. En particular, la posibilidad de que el difícil rival africano, Cabo Verde, supere la fase de grupos es del 33,9 por ciento, mientras que la probabilidad de que la selección nacional de Curazao pase a la siguiente ronda es muy baja: solo el 18,5 por ciento.

Análisis de oportunidades: Además, según los cálculos de Opta, la probabilidad de que Uzbekistán gane todo el torneo y se lleve el trofeo principal es del 0,1 por ciento. Por supuesto, esta cifra es bastante cercana a la realidad, pero los analistas han señalado específicamente que esta Copa del Mundo 2026 estará llena de resultados inesperados y sensacionales. Según expertos internacionales, el hecho de que Uzbekistán se haya clasificado para este Mundial es en sí mismo un logro histórico sin precedentes para el deporte y el fútbol del país.

Como recordatorio, nuestros representantes participan por primera vez en la historia en la fase final de la Copa del Mundo, cumpliendo el sueño de muchos años de todo el pueblo uzbeko. ¡Le deseamos suerte y éxito a los chicos de Fabio Cannavaro en su próximo viaje histórico!