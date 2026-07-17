Guardiola sobre Klopp: «Me volvía loco cambiando la táctica»

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Guardiola sobre Klopp: «Me volvía loco cambiando la táctica»

Pep Guardiola ha revelado quién fue el rival más complejo al que se enfrentó durante su carrera como entrenador. El técnico catalán no eligió a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo, ni a ninguno de sus antiguos mentores, sino a Jürgen Klopp, quien le opuso una resistencia feroz en Inglaterra durante años.

«Cambiaba el sistema cada 20 minutos»

En una entrevista reciente, Guardiola admitió que el exentrenador del Liverpool fue el técnico que más dificultades tácticas le planteó.

«Jürgen Klopp fue mi mayor rival en toda mi carrera. Ese hombre podía cambiar el sistema táctico cada 20 minutos. Me volvía loco», declaró Guardiola, según recoge el diario AS.

Esta reflexión demuestra que los equipos de Klopp no solo dependían de la presión alta y los contraataques rápidos. El técnico alemán modificaba la estructura durante el partido, obligando a su homólogo a buscar constantemente nuevas soluciones.

Una rivalidad inolvidable en el fútbol inglés

Cuando Guardiola tomó las riendas delManchester Cityen 2016, Klopp ya estaba trabajando en el Liverpool. Así, ambos entrenadores forjaron una de las mayores rivalidades del fútbol inglés durante casi ocho años.

Por un lado, el fútbol de Guardiola, basado en la posesión, el juego posicional y mover al rival mediante pases; por otro, el estilo de Klopp, construido sobre una presión intensa, velocidad y alta actividad física.

Klopp dirigió al Liverpool desde octubre de 2015 hasta mayo de 2024. Sus nueve años en el club quedaron marcados en la historia con títulos de Premier League y Champions League.

¿Por qué Klopp le complicaba tanto la vida a Guardiola?

Los equipos de Guardiola suelen intentar controlar el partido y anticipar los movimientos del rival. Klopp, en cambio, podía cambiar rápidamente la dirección de la presión, la posición de los jugadores y la forma de atacar según la situación en el campo.

Por eso, el Liverpool podía mostrarse de distintas formas en un mismo partido: presionando alto en una jugada y, minutos después, cerrando el centro y esperando espacios para el contragolpe.

La descripción de Guardiola sobre que «cambiaba el sistema cada 20 minutos» hace referencia a esta flexibilidad táctica de Klopp.

Guardiola cierra una década en el City

El Manchester City anunció oficialmente el 22 de mayo de 2026 que Guardiola dejaría su cargo de entrenador al finalizar la temporada. Tras diez años en el club y 20 trofeos importantes, se convirtió en el entrenador más exitoso de la historia del City.

Aunque Guardiola renovó su contrato hasta el verano de 2027 en 2024, decidió marcharse un año antes de lo previsto. Tras dejar el Manchester City, seguirá trabajando en el City Football Group como embajador global y asesor técnico.

La labor de Klopp también ha cambiado

Jürgen Klopp ocupa el cargo de Head of Global Soccer en Red Bull desde enero de 2025. Se encarga de dar dirección estratégica a los clubes de la red, desarrollar talentos y dar forma a la filosofía futbolística general.

De este modo, los dos entrenadores que lucharon durante años al borde del campo se han alejado, por ahora, de la gestión diaria de los clubes. Pero la confesión de Guardiola confirma una vez más que su rivalidad ocupará un lugar especial en la historia del fútbol.

¿Quién crees que tuvo un mayor impacto en la táctica del fútbol, Guardiola o Klopp?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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