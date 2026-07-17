¿Olise reemplazará a Vinícius? El Real Madrid discute un gran intercambio

El Real Madrid podría cerrar uno de los traspasos más importantes del fútbol europeo en la ventana de verano. Los madrileños quieren fichar a la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise, y para financiar la operación, Vinícius Júniorpodría ser vendido.

Olise no oculta su deseo de ir al Real

Según L'Équipe, el futbolista francés de 24 años ha expresado a su entorno su deseo de dejar el Bayern Múnich para unirse al Real Madrid.

Se dice que Olise preguntó sobre el ambiente del club a jugadores madridistas como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni durante la Copa del Mundo. La directiva del Real podría iniciar los movimientos para el traspaso tras finalizar el torneo.

¿Por qué el futuro de Vinícius está en duda?

La fuente señala que el contrato actual de Vinícius Júnior con el Real Madrid termina en el verano de 2027. El delantero brasileño aún no ha firmado una renovación.

Si Vinícius no acepta las condiciones financieras ofrecidas por el club, los madrileños podrían considerar venderlo este verano para evitar perderlo como agente libre. Se dice que el dinero de su traspaso se destinaría a financiar la costosa operación por Olise.

¿Cuál es el valor de ambos jugadores?

Transfermarkt valora a Michael Olise en 150 millones de euros y a Vinícius Júnior en 140 millones. Sin embargo, el valor de mercado no es el precio oficial de traspaso; el Bayern podría exigir una cifra mucho mayor.

Jugador Club Valor de mercado Michael Olise Bayern Múnich 150 M€ Vinícius Júnior Real Madrid 140 M€

Según L'Équipe, el traspaso de Olise podría alcanzar entre 200 y 250 millones de euros. De concretarse, sería uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol.

El Bayern no cederá fácilmente

El contrato de Olise con el club muniqués es hasta el 30 de junio de 2029. Por ello, el Bayern tiene una posición fuerte y no tiene intención de dejar salir a uno de sus jugadores clave a bajo precio.

El futbolista francés juega principalmente en la banda derecha. Su llegada podría formar una nueva dupla con Kylian Mbappé en el ataque del Real y cambiar el juego por las bandas.

Aún no hay negociaciones oficiales

Por ahora, estas informaciones siguen siendo rumores. El 20 de junio, el Real Madrid declaró oficialmente que no ha tenido contacto directo ni indirecto con Olise, sus representantes o su entorno.

Sin embargo, la nueva información de L'Équipe sugiere que el interés madridista es serio y que el club podría iniciar una gran operación tras el Mundial.

La cuestión principal dependerá de la respuesta de Vinícius ante un nuevo contrato y de cuánto dinero exija el Bayern por Olise.

¿Crees que sería una decisión correcta para el Real Madrid vender a Vinícius para fichar a Michael Olise?