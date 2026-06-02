El Real Madrid tiene dificultades para nombrar a Mourinho como entrenador principal

Siguen produciéndose acontecimientos inesperados y emocionantes en el mercado de fichajes del fútbol europeo. El Real Madrid había estado intentando traer de vuelta a su antiguo entrenador, el famoso y experimentado especialista José Mourinho, para dirigir al equipo. Sin embargo, según la última información difundida por la prestigiosa The Athletic publicación, el «club blanco» se ha topado con un serio obstáculo financiero para completar este traspaso.

El problema es que, según los acuerdos iniciales, el contrato del técnico portugués con su actual club, el Benfica, incluía una cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Los madrileños pretendían recuperar al «Rey de las controversias» por esa misma cantidad.

Sin embargo, inesperadamente, la directiva del Real Madrid cometió un grave error. La cláusula preferencial del contrato solo era válida durante 10 días hábiles después de finalizar la temporada, y los madrileños dejaron pasar ese corto plazo. Ahora, los «merengues» tendrán que pagar 9 millones de euros más, es decir, un total de 15 millones de euros en concepto de indemnización para traer a José desde Lisboa.