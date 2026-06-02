Arsenal interesado en Morgan Rogers, pero Julian Alvarez es el objetivo principal

·48·Deportes
Arsenal interesado en Morgan Rogers, pero Julian Alvarez es el objetivo principal

Tras una exitosa temporada en la Premier League, el Arsenal ha comenzado a planificar el futuro. El delantero del Aston Villa, Morgan Rogers, es mencionado como uno de los objetivos clave de transferencia del equipo. La versatilidad del jugador de 23 años, en particular su capacidad para jugar en la banda izquierda y en varias posiciones de ataque, se considera una ventaja importante para Mikel Arteta. Según los informes, el propio jugador está listo para mudarse al Emirates Stadium este verano. Así lo informa Goal.com .

A pesar del interés en Rogers, la estrella del Atletico Madrid, Julian Alvarez, sigue siendo el fichaje soñado para los 'Gunners'. Sin embargo, el Barcelona también está participando en la lucha por el delantero argentino, y se espera que su precio de transferencia supere los 120 millones de libras esterlinas. Esto requerirá grandes recursos financieros por parte del club londinense.

Teniendo en cuenta que el Arsenal gastó casi 250 millones de libras en fichajes la temporada pasada, debe gestionar su presupuesto con cuidado en la ventana actual. Varios jugadores podrían ser puestos a la venta para realizar nuevas adquisiciones. El futuro de jugadores como Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard está en duda. Además, se dice que el canterano Ethan Nwaneri podría ser vendido para generar beneficios financieros.

El proceso de renovación de la plantilla no se limita a la línea de ataque. Jugadores como Ben White, Fabio Vieira y Reiss Nelson también han sido incluidos en la lista de posibles salidas. El defensa Jakub Kiwior ya ha completado su traspaso al Porto. Al mismo tiempo, con una perspectiva a largo plazo, el club también está siguiendo a jóvenes talentos como Eli Junior Kroupi y Jeremy Monga.

ArsenalFichajesJulian AlvarezMorgan RogersPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"