Arsenal interesado en Morgan Rogers, pero Julian Alvarez es el objetivo principal

Tras una exitosa temporada en la Premier League, el Arsenal ha comenzado a planificar el futuro. El delantero del Aston Villa, Morgan Rogers, es mencionado como uno de los objetivos clave de transferencia del equipo. La versatilidad del jugador de 23 años, en particular su capacidad para jugar en la banda izquierda y en varias posiciones de ataque, se considera una ventaja importante para Mikel Arteta. Según los informes, el propio jugador está listo para mudarse al Emirates Stadium este verano. Así lo informa Goal.com .

A pesar del interés en Rogers, la estrella del Atletico Madrid, Julian Alvarez, sigue siendo el fichaje soñado para los 'Gunners'. Sin embargo, el Barcelona también está participando en la lucha por el delantero argentino, y se espera que su precio de transferencia supere los 120 millones de libras esterlinas. Esto requerirá grandes recursos financieros por parte del club londinense.

Teniendo en cuenta que el Arsenal gastó casi 250 millones de libras en fichajes la temporada pasada, debe gestionar su presupuesto con cuidado en la ventana actual. Varios jugadores podrían ser puestos a la venta para realizar nuevas adquisiciones. El futuro de jugadores como Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard está en duda. Además, se dice que el canterano Ethan Nwaneri podría ser vendido para generar beneficios financieros.

El proceso de renovación de la plantilla no se limita a la línea de ataque. Jugadores como Ben White, Fabio Vieira y Reiss Nelson también han sido incluidos en la lista de posibles salidas. El defensa Jakub Kiwior ya ha completado su traspaso al Porto. Al mismo tiempo, con una perspectiva a largo plazo, el club también está siguiendo a jóvenes talentos como Eli Junior Kroupi y Jeremy Monga.