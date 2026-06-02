El Liverpool declara a Alisson jugador intransferible

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El Liverpool declara a Alisson jugador intransferible

A pesar de la incertidumbre tras la salida del entrenador Arne Slot, el Liverpool ha decidido mantener al portero Alisson durante el actual mercado de fichajes de verano. El guardameta brasileño estaba en el punto de mira del gigante de la Serie A, la Juventus, pero el club de Merseyside no quiere dejar salir a su número uno. Según Goal.com informa.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, los cambios en la directiva del club no afectarán al estatus de Alisson. Aunque los rumores sobre un regreso del portero de 33 años a Italia han aumentado, la directiva del Liverpool insiste en que no tiene intención de venderlo, señalando que su contrato es válido hasta 2027.

A pesar de los informes de La Gazzetta dello Sport sobre acuerdos personales y una oferta de contrato de larga duración por parte de la Juventus, no se ha llegado a ningún acuerdo oficial entre los clubes. La temporada pasada, Alisson disputó 26 partidos en la Premier League, manteniendo su portería a cero en 8 ocasiones.

Actualmente, el portero brasileño está centrado en sus compromisos con la selección nacional. Mientras tanto, el Liverpool sigue viendo a Alisson como uno de los pilares del equipo mientras trabaja en la contratación de un nuevo entrenador y en el refuerzo de la plantilla. Los responsables del club consideran que su experiencia es vital para la lucha por la clasificación a la Champions League la próxima temporada.

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Nodirbek Razzokov
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