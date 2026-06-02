Cifras del partido contra Canadá: ¿Qué dicen las estadísticas?
La selección nacional de Uzbekistán, que se prepara intensamente para la histórica Copa del Mundo, superó otra prueba seria. Los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentaron a uno de los anfitriones del torneo, Canadá. Aunque nuestros representantes intentaron mostrar un juego atractivo y con sentido, la calidad de los anfitriones prevaleció al final, y el partido terminó con una victoria por 2-0 para Canadá.
Sin embargo, en este tipo de partidos amistosos, el resultado es menos importante que el rendimiento del equipo y las conclusiones que saque el cuerpo técnico. Echemos un vistazo a las cifras y a las estadísticas puras de este intenso encuentro.
Estadísticas completas del partido Uzbekistán vs Canadá
Indicadores
Uzbekistán
Canadá
Posesión de balón
49%
51%
Tiros totales
5
10
Tiros a puerta
2
4
Grandes ocasiones
2
2
Ocasiones falladas
2
1
Pases precisos
350 (79%)
378 (82%)
Saques de esquina
3
7
Faltas
15
9
Fueras de juego
3
3
Tarjetas amarillas
2
2
Toques en el área rival
13
24
Paradas del portero
2
2
Entradas (tackles)
22
24
Intercepciones
28
15
Despejes
21
16
Regates exitosos
4 (24%)
16 (57%)
Duelos ganados
45
60
La verdad detrás de los números: ¿Qué conclusiones se pueden sacar del partido?
Como muestran las estadísticas oficiales, los jugadores canadienses fueron superiores en posesión, organización de ataques y número de tiros. En particular, la superioridad del rival en regates y duelos (16 regates exitosos) causó grandes dificultades a nuestros defensas.
Sin embargo, nuestros representantes no fueron meros espectadores. Los pupilos de Fabio Cannavaro lograron crear 2 muy buenas ocasiones de gol. Desafortunadamente, debido a la falta de frialdad en la definición, no pudimos aprovecharlas. Además, nuestro equipo estuvo activo en defensa, registrando mejores estadísticas en intercepciones (28) y despejes (21) que el rival.
En conclusión: Una derrota es desagradable, pero los errores contra un rival fuerte nos hacen más fuertes. Pruebas aún más serias esperan a los pupilos de Cannavaro. ¡Le deseamos mucha suerte a nuestro equipo en los próximos partidos!
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