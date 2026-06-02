Cifras del partido contra Canadá: ¿Qué dicen las estadísticas?

La selección nacional de Uzbekistán, que se prepara intensamente para la histórica Copa del Mundo, superó otra prueba seria. Los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentaron a uno de los anfitriones del torneo, Canadá. Aunque nuestros representantes intentaron mostrar un juego atractivo y con sentido, la calidad de los anfitriones prevaleció al final, y el partido terminó con una victoria por 2-0 para Canadá.

Sin embargo, en este tipo de partidos amistosos, el resultado es menos importante que el rendimiento del equipo y las conclusiones que saque el cuerpo técnico. Echemos un vistazo a las cifras y a las estadísticas puras de este intenso encuentro.

Estadísticas completas del partido Uzbekistán vs Canadá

Indicadores Uzbekistán Canadá Posesión de balón 49% 51% Tiros totales 5 10 Tiros a puerta 2 4 Grandes ocasiones 2 2 Ocasiones falladas 2 1 Pases precisos 350 (79%) 378 (82%) Saques de esquina 3 7 Faltas 15 9 Fueras de juego 3 3 Tarjetas amarillas 2 2 Toques en el área rival 13 24 Paradas del portero 2 2 Entradas (tackles) 22 24 Intercepciones 28 15 Despejes 21 16 Regates exitosos 4 (24%) 16 (57%) Duelos ganados 45 60

La verdad detrás de los números: ¿Qué conclusiones se pueden sacar del partido?

Como muestran las estadísticas oficiales, los jugadores canadienses fueron superiores en posesión, organización de ataques y número de tiros. En particular, la superioridad del rival en regates y duelos (16 regates exitosos) causó grandes dificultades a nuestros defensas.

Sin embargo, nuestros representantes no fueron meros espectadores. Los pupilos de Fabio Cannavaro lograron crear 2 muy buenas ocasiones de gol. Desafortunadamente, debido a la falta de frialdad en la definición, no pudimos aprovecharlas. Además, nuestro equipo estuvo activo en defensa, registrando mejores estadísticas en intercepciones (28) y despejes (21) que el rival.