Cifras del partido contra Canadá: ¿Qué dicen las estadísticas?

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Cifras del partido contra Canadá: ¿Qué dicen las estadísticas?

La selección nacional de Uzbekistán, que se prepara intensamente para la histórica Copa del Mundo, superó otra prueba seria. Los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentaron a uno de los anfitriones del torneo, Canadá. Aunque nuestros representantes intentaron mostrar un juego atractivo y con sentido, la calidad de los anfitriones prevaleció al final, y el partido terminó con una victoria por 2-0 para Canadá.

Sin embargo, en este tipo de partidos amistosos, el resultado es menos importante que el rendimiento del equipo y las conclusiones que saque el cuerpo técnico. Echemos un vistazo a las cifras y a las estadísticas puras de este intenso encuentro.

Estadísticas completas del partido Uzbekistán vs Canadá

Indicadores

Uzbekistán

Canadá

Posesión de balón

49%

51%

Tiros totales

5

10

Tiros a puerta

2

4

Grandes ocasiones

2

2

Ocasiones falladas

2

1

Pases precisos

350 (79%)

378 (82%)

Saques de esquina

3

7

Faltas

15

9

Fueras de juego

3

3

Tarjetas amarillas

2

2

Toques en el área rival

13

24

Paradas del portero

2

2

Entradas (tackles)

22

24

Intercepciones

28

15

Despejes

21

16

Regates exitosos

4 (24%)

16 (57%)

Duelos ganados

45

60

La verdad detrás de los números: ¿Qué conclusiones se pueden sacar del partido?

Como muestran las estadísticas oficiales, los jugadores canadienses fueron superiores en posesión, organización de ataques y número de tiros. En particular, la superioridad del rival en regates y duelos (16 regates exitosos) causó grandes dificultades a nuestros defensas.

Sin embargo, nuestros representantes no fueron meros espectadores. Los pupilos de Fabio Cannavaro lograron crear 2 muy buenas ocasiones de gol. Desafortunadamente, debido a la falta de frialdad en la definición, no pudimos aprovecharlas. Además, nuestro equipo estuvo activo en defensa, registrando mejores estadísticas en intercepciones (28) y despejes (21) que el rival.

En conclusión: Una derrota es desagradable, pero los errores contra un rival fuerte nos hacen más fuertes. Pruebas aún más serias esperan a los pupilos de Cannavaro. ¡Le deseamos mucha suerte a nuestro equipo en los próximos partidos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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