William Saliba necesita cirugía: el defensa del Arsenal podría ser baja

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William Saliba necesita cirugía: el defensa del Arsenal podría ser baja

El defensa central del Arsenal, William Saliba, podría pasar pronto por el quirófano debido a que sus dolores crónicos de espalda van en aumento. Aunque el jugador ha tenido un buen rendimiento con el club londinense, los últimos exámenes médicos indican que es necesario un tratamiento a largo plazo y una intervención quirúrgica. Así lo informa Goal.com .

Según L’Equipe, el defensa de 25 años lleva varias semanas jugando con una lesión de espalda. Aunque disputó 120 minutos en la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, el dolor se intensificó tras el partido. Los primeros informes habían puesto en duda su participación con la selección francesa.

El cuerpo médico de la selección francesa dio una valoración positiva tras los exámenes del lunes, y Saliba fue autorizado para participar en el próximo torneo. Sin embargo, la directiva del Arsenal entiende que es posible que no puedan contar con el defensa después del torneo. Los campeones de la Premier League han programado la operación para finales de verano.

William Saliba disputó 50 partidos con el Arsenal la temporada pasada, contribuyendo significativamente a los éxitos del equipo. Ahora centra su atención en la selección francesa. Para la línea defensiva, Didier Deschamps ha seleccionado a jugadores como Dayot Upamecano, Ibrahima Konate y Maxence Lacroix junto a Saliba.

La selección francesa comenzará su fase de grupos el 16 de junio contra Senegal. Los aficionados del Arsenal están preocupados por la posibilidad de que su defensa titular se pierda el inicio de la próxima temporada, ya que se espera que el proceso de recuperación tras la operación sea largo.

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Nodirbek Razzokov
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