El balón oficial de la Copa del Mundo asistirá a los árbitros

El mundo del fútbol se está digitalizando a gran velocidad, y se espera que la próxima Copa del Mundo 2026 sea una verdadera revolución en este sentido. Según la prestigiosa YNews publicación, por primera vez en esta competición, se implementará por completo la tecnología actualizada Connected Ball Technology . Este moderno sistema está hábilmente integrado dentro del balón oficial del torneo, Trionda .

¿Cómo funciona este balón mágico y qué innovaciones aporta al fútbol? A continuación, exploramos los secretos de esta tecnología espacial.

El "microcerebro" dentro del balón: ¿De qué es capaz el sensor?

En el corazón del innovador balón hay un pequeño sensor que pesa solo 14 gramos. Registra cada movimiento en el campo en tiempo real, 500 veces por segundo. Esto significa que el sistema mide la velocidad de vuelo del balón, su trayectoria, su rotación y, lo más importante, el momento exacto en que el pie del jugador toca el balón, hasta el microsegundo.

Estos datos no solo se recopilan. 12 cámaras especiales de alta velocidad y ultra sensibles instaladas bajo el techo del estadio captan la señal del balón. La inteligencia artificial combina estos datos para crear un modelo 3D de la situación en segundos y lo envía directamente a los monitores de los árbitros.

Fin a los fueras de juego y goles polémicos

La razón principal de la creación de esta tecnología es garantizar la justicia en las situaciones de fuera de juego, que causan la mayor controversia en el fútbol. Mientras el sensor dentro del balón muestra el momento exacto en que se realizó el pase, las cámaras determinan si el atacante estaba por delante o por detrás del defensor en ese segundo.

Además, el sistema resuelve las siguientes situaciones complejas en segundos:

Determinar si el balón ha cruzado completamente la línea de gol (gol);

Detectar si el balón tocó la mano dentro del área penal;

Acelerar significativamente el tiempo de toma de decisiones de los árbitros.

Un balón "inteligente" que requiere carga

Cabe destacar que el nuevo Trionda balón es mucho más avanzado que el balón Al Rihla utilizado en la Copa del Mundo de Qatar. Anteriormente, el sensor estaba suspendido en el centro, pero ahora se coloca en un compartimento protegido dentro de uno de los paneles. Para asegurar que el equilibrio y el peso no se vean afectados, los ingenieros instalaron un sistema de contrapeso en el lado opuesto.

Al igual que nuestros teléfonos, estos balones deben cargarse antes del partido. La pequeña batería interna dura 6 horas de funcionamiento continuo. Si el balón sale del campo y se reemplaza, el sistema se conecta automáticamente al nuevo balón en un segundo, sin interrupciones en la transmisión de datos.