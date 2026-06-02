El Real Madrid ahora debe pagar más por Jose Mourinho

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El Real Madrid ahora debe pagar más por Jose Mourinho

Aunque las negociaciones entre el Real Madrid y Jose Mourinho han concluido, el gigante español tendrá que gastar más de lo esperado por el técnico portugués. El problema es que la cláusula de rescisión especial en el contrato del entrenador con el Benfica ha expirado. Anteriormente, el club madrileño podría haber conseguido al entrenador por 6 millones de euros, pero ahora se espera que esa cifra ascienda a 15 millones de euros. Así lo informa Goal.com .

Según informa The Athletic, este retraso se debió a procesos administrativos relacionados con las elecciones presidenciales del club. Según una cláusula del contrato de Jose Mourinho, existía la opción de adquirirlo a un precio menor dentro de los 10 días hábiles posteriores a la finalización del campeonato portugués. Este plazo expiró el 29 de mayo.

Aunque Florentino Perez apoya la candidatura de Mourinho, la entrada del empresario Enrique Riquelme en la carrera presidencial ha ralentizado la toma de decisiones oficiales. Perez señaló en una rueda de prensa que se está llevando a cabo una campaña secreta en su contra. No obstante, se ha llegado a un acuerdo total por un contrato de tres años entre el Real Madrid y Jose Mourinho.

La preparación para la nueva temporada continúa en el club. En particular, Antonio Rüdiger ha extendido su contrato, y se está trabajando en el cuerpo técnico de Mourinho y en los objetivos de fichajes de verano. Tras dos temporadas sin grandes títulos, el Real Madrid aspira a volver a la senda del triunfo con el entrenador portugués.

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Nodirbek Razzokov
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