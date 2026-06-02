El defensa del Arsenal Mosquera habla sobre su error en la final de la Champions League

El defensa del Arsenal Cristhian Mosquera ha hablado públicamente por primera vez tras la derrota en la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. El defensa español admitió su decepción por haber cometido el penalti, pero expresó su confianza en que esta amarga experiencia le hará más fuerte. Así lo informa Goal.com informa .

En los momentos decisivos del encuentro, Mosquera se enfrentó al extremo del PSG Khvicha Kvaratskhelia. Cuando el jugador georgiano lo regateó dentro del área, Mosquera intentó corregir la situación pero derribó a su rival. Ousmane Dembele transformó el penalti, respondiendo al gol inicial marcado por Kai Havertz.

Tras terminar el partido 1-1 después de la prórroga, el ganador se decidió en la tanda de penaltis. Al fallar Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes sus lanzamientos, el club londinense perdió por 4-3. En un mensaje en Instagram, Mosquera destacó que sus sueños de infancia cambiaron en un instante.

"Ved lo rápido que puede cambiar todo en un momento. Cuando todo va perfecto como soñabas desde niño, una acción inesperada lo cambia todo. Aunque es doloroso, es una prueba que me hará más fuerte. Sin embargo, mi primera temporada en el club ha sido inolvidable. ¡Somos campeones de la Premier League!", escribió el jugador.

Sus compañeros en el vestuario del Arsenal apoyaron inmediatamente a Mosquera. El defensa Gabriel escribió: "¡Sigue adelante, hermano! Estamos juntos", y Mikel Merino también le dio ánimos, demostrando la unidad del equipo. A pesar de la derrota, los aficionados y jugadores del club miran al futuro con esperanza.