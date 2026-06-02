La selección de Turquía anuncia su convocatoria final para la Copa del Mundo

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La selección de Turquía anuncia su convocatoria final para la Copa del Mundo

La selección nacional de fútbol de Turquía, uno de los representantes más intensos y atractivos del fútbol mundial, ha entrado en la fase final de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comienza al otro lado del océano. La lista oficial de los 26 jugadores que representarán a Turquía en esta esperada fiesta del fútbol, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, ha sido anunciada al público.

El seleccionador ha convocado a las estrellas más hábiles que brillan tanto en la liga nacional como en los grandes clubes europeos. A continuación, puede consultar en detalle la plantilla que saltará al campo para la histórica andadura de Turquía en el Mundial.

Convocatoria oficial de la selección nacional de Turquía:

Porteros:

  • Altay Bayindir (Manchester United, Inglaterra)

  • Mert Gunok (Fenerbahce)

  • Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Defensas:

  • Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)

  • Caglar Soyuncu (Fenerbahce)

  • Evren Elmali (Galatasaray)

  • Ferdi Kadioglu (Brighton, Inglaterra)

  • Merih Demiral (Al Ahli, Arabia Saudí)

  • Mert Muldur (Fenerbahce)

  • Ozan Kabak (Hoffenheim, Alemania)

  • Samet Akaydin (Rizespor)

  • Zeki Celik (Roma, Italia)

Centrocampistas:

  • Hakan Calhanoglu (Inter, Italia)

  • Ismail Yuksek (Fenerbahce)

  • Kaan Ayhan (Galatasaray)

  • Orkun Kokcu (Besiktas)

  • Salih Ozcan (Borussia Dortmund, Alemania)

Delanteros:

  • Arda Guler (Real Madrid, España)

  • Baris Yilmaz (Galatasaray)

  • Can Uzun (Eintracht, Alemania)

  • Deniz Gul (Porto, Portugal)

  • Irfan Kahveci (Kasimpasa)

  • Kenan Yildiz (Juventus, Italia)

  • Kerem Akturkoglu (Fenerbahce)

  • Oguz Aydin (Fenerbahce)

  • Yunus Akgun (Galatasaray)

¿Quiénes son los rivales de Turquía en el grupo?

Como recordatorio, la selección de Turquía ha quedado encuadrada en un grupo muy interesante para la fase de grupos del Mundial 2026, que seguro ofrecerá un gran espectáculo a los aficionados.

Según los resultados del sorteo, los jugadores turcos lucharán por un puesto en la fase eliminatoria contra uno de los anfitriones, los peligrosos Estados Unidos, el intenso Paraguay sudamericano y la resistente Australia.

La lucha por avanzar desde este grupo será sin duda muy reñida. ¡Deseamos a la selección turca, que practica un fútbol único y ofensivo, mucho éxito en la próxima Copa del Mundo!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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