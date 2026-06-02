La leyenda del Liverpool Sir Kenny Dalglish anuncia que lucha contra el cáncer

La leyenda del Liverpool, el Celtic y la selección de Escocia, Sir Kenny Dalglish, ha confirmado que ha sido diagnosticado con cáncer y que actualmente está recibiendo tratamiento médico. El exdelantero y entrenador de 75 años tenía la intención de mantener la noticia en privado, pero decidió revelar la situación tras un error accidental en las redes sociales. Así lo informa Goal.com informa .

Dalglish explicó en tono de broma que la información se filtró debido a su falta de experiencia con la tecnología. "Como se puede ver en mi descuidada publicación en redes sociales, estoy siendo tratado por cáncer. A diferencia de mis habilidades con el teléfono, el tratamiento va bien. Esto debía ser privado, pero mis habilidades técnicas me fallaron", dijo el legendario futbolista.

El Liverpool FC emitió inmediatamente un comunicado oficial expresando su apoyo a su leyenda. El comunicado del club dice: "Todo el amor y los mejores deseos de todos en el Liverpool están con Sir Kenny y su familia. El club pide a todos que respeten su privacidad".

Cabe destacar que esta triste noticia salió a la luz un día después de que otra estrella del Liverpool, Kevin Keegan, anunciara que había sido diagnosticado con cáncer en etapa cuatro. En su declaración, Dalglish expresó su gratitud al personal médico por los cuidados recibidos.