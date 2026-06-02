Mientras la comunidad futbolística mundial tiene la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026 que comenzará en el continente americano, los medios deportivos internacionales siguen ofreciendo análisis interesantes. En esta ocasión, se ha publicado un ranking mundial de clubes basado en el número de jugadores que participarán en el prestigioso torneo.

Esta lista es también muy significativa y motivo de orgullo para los aficionados al fútbol de Uzbekistán. Manchester City, el club inglés donde juega el talentoso defensa de nuestra selección nacional Abduqodir Husanov, ocupa el primer puesto del ranking como el equipo que más jugadores aporta a la Copa del Mundo.

Manchester City — el pilar de la Copa del Mundo

Un total de 19 estrellas del gigante inglés cruzarán el océano para defender el honor de sus países. La lista de jugadores del Manchester City que participarán en el Mundial 2026 es la siguiente:

Abduqodir Husanov (Uzbekistán), Nathan Ake, Tijjani Reijnders (Países Bajos), Jeremy Doku (Bélgica), Omar Marmoush (Egipto), Rodri (España), Rayan Cherki (Francia), Erling Haaland (Noruega), Rayan Ait-Nouri (Argelia), Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (Portugal), Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Croacia), James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guehi (Inglaterra) y Antoine Semenyo (Ghana).

¡El Bayern Múnich en el top 3!

El famoso club alemán Bayern Múnich ocupa el segundo lugar del ranking. El gigante alemán enviará a 18 de sus representantes a la próxima Copa del Mundo. Conozca la lista de jugadores del Bayern, que abarcan desde Gran Bretaña hasta Asia:

Kim Min-jae (Corea del Sur), Alphonso Davies (Canadá), Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl (Alemania), Hiroki Ito (Japón), Dayot Upamecano, Michael Olise (Francia), Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye (Senegal), Konrad Laimer (Austria), Luis Diaz (Colombia), Josip Stanisic (Croacia) y Harry Kane (Inglaterra).

¿Quiénes están en el top 5?

En los siguientes puestos del ranking global encontramos a los superclubes que dominan claramente en Europa. Concretamente, los equipos de Arsenal en Londres y del PSG en Francia han cedido 16 jugadores cada uno a sus selecciones. El famoso club catalán Barcelona está presente en las listas del Mundial con 15 jugadores.