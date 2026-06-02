Harry Kane valora sus opciones en la carrera por el Balón de Oro

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, cree que será uno de los principales candidatos al Balón de Oro si gana la Copa del Mundo con Inglaterra. El prolífico goleador, que marcó 61 goles en todas las competiciones, destacó que un gran título internacional consolidaría su estatus como el mejor jugador del mundo. Así lo informa Goal.com .

Aunque Kane se acerca a los 33 años, ha tenido una de las temporadas más brillantes de su carrera. Se convirtió en el máximo goleador de la Bundesliga con 36 goles en 31 partidos. También consiguió la Bota de Oro europea por segunda vez en tres años. El Bayern Múnich se ha beneficiado significativamente de sus excelentes resultados.

En una entrevista con L'Equipe, el delantero compartió sus sueños sobre el prestigioso premio que se entregará en Londres el 26 de octubre. A pesar de sus impresionantes estadísticas en la liga, el capitán de los Three Lions entiende que el éxito con la selección nacional es esencial para el triunfo final.

"Si Inglaterra gana, sin duda seré uno de los favoritos. Teniendo en cuenta los trofeos que he ganado y el número de goles que he marcado esta temporada, merezco estar en la carrera. Especialmente si somos campeones del mundo, no es difícil imaginar que un jugador inglés gane el premio", dijo Kane.

El delantero también reconoció que la competencia es muy fuerte. En su opinión, los finalistas de la Champions League y otras estrellas también están listos para luchar. En particular, se espera que jugadores como Michael Olise y Ousmane Dembele sean serios candidatos al premio.