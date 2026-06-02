Mientras los ojos del mundo se vuelven hacia los campos verdes de América del Norte, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha presentado la gran noticia que los aficionados del deporte rey esperaban con ansias. La prestigiosa organización ha confirmado oficialmente las listas definitivas de las selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial 2026.

Esta edición del Mundial pasará a la historia no solo por su escala, sino también por abrir un nuevo capítulo en nuestro fútbol. Según el comunicado de la FIFA, un número récord de 1.248 jugadores en 48 selecciones nacionales competirán por el trofeo más importante del planeta. Estas cifras demuestran un nivel de diversidad y alcance global sin precedentes en la historia del fútbol.

¡Uzbekistán en el escenario de las potencias históricas!

La importancia de esta competición para el deporte uzbeko y para todos nuestros compatriotas es inmensurable, porque en este torneo tan prestigioso del mundo del fútbol, la selección nacional de Uzbekistán ¡pisará el campo por primera vez en su historia! El formato ampliado ha hecho realidad los sueños de millones como nosotros. Junto a nosotros, las selecciones de Cabo Verde, Curazao y Jordania también han sido registradas como debutantes.

La parte más emocionante del artículo es que el fútbol mundial reconoce hoy especialmente a nuestras jóvenes estrellas. Por ejemplo, junto al francés Warren Zaïre-Emery y al marroquí Bilal El Khannouss, el joven talento del fútbol uzbeko, Abdukodir Khusanov también ha sido incluido en la declaración oficial de la FIFA como uno de los representantes más esperados de la nueva generación para el Mundial 2026. En este momento, los sueños de todo el pueblo uzbeko descansan sobre los hombros de estos jóvenes.

Demostración de experiencia y juventud: Cuando los números hablan

Las listas de la Copa Mundial 2026 están llenas de estadísticas únicas e interesantes:

El sexto viaje: Las leyendas vivas Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) y el famoso portero mexicano Guillermo Ochoa saltarán al campo para participar en su histórica 6.ª Copa Mundial de sus carreras.

Continuidad y renovación: Mientras que 357 jugadores en el torneo ya han respirado el aire de un Mundial, para los 891 jugadores restantes, este es su debut. Además, las plantillas incluyen a 22 jugadores que ya han tenido la suerte de ser campeones del mundo.

Límites de edad: El representante de mayor edad de la competición es el portero escocés Craig Gordon (43 años y 162 días), mientras que el talento más joven es el mexicano Gilberto Mora (17 años y 240 días). En total, se han registrado 22 jugadores menores de 20 años y 7 "veteranos" mayores de 40.

Clubes globales y récord de entrenadores

La geografía del fútbol moderno es tan vasta que los participantes de la Copa Mundial 2026 representan a 449 clubes diferentes de 71 países del planeta. Estos equipos se distribuyen por continentes de la siguiente manera:

Confederación Número de países UEFA (Europa) 35 países AFC (Asia) 14 países CONMEBOL (Sudamérica) 8 países CONCACAF (Norteamérica) 7 países CAF (África) 6 países OFC (Oceanía) 1 país

Curiosamente, los estilos de formación de los equipos también varían. Por ejemplo, 25 de los 26 jugadores de las selecciones de Catar y Arabia Saudita juegan en sus ligas locales. Por el contrario, las selecciones de Cabo Verde, RD Congo, Costa de Marfil, Curazao, Senegal y Uruguay están compuestas exclusivamente por legionarios (jugadores que juegan en el extranjero).

Rey de los entrenadores: También se registró un resultado histórico entre los entrenadores. El seleccionador nacional de Ghana, Carlos Queiroz asiste a su quinta Copa Mundial consecutiva (habiendo participado anteriormente con Portugal en 2010, y con Irán en 2014, 2018 y 2022). Se ha convertido en el segundo especialista del mundo en lograr este resultado después del legendario Bora Milutinović.

Un total de 104 partidos tendrán lugar durante esta gran fiesta organizada por Canadá, México y Estados Unidos. Le deseamos a nuestra selección grandes victorias y mucha suerte en este torneo mágico que marca una nueva era en la historia del fútbol de nuestro país. ¡Vamos, Uzbekistán!