Conozca el Infinix Note 60 Pro con nuevo diseño: pantalla de 144 Hz y panel LED único

La compañía Infinix ha anunciado una nueva gama de colores para uno de sus smartphones más inusuales y tecnológicamente avanzados: el modelo Note 60 Pro. El dispositivo ahora está disponible en colores metálicos modernos como Mist Titanium y Frost Silver. Esta novedad refuerza el compromiso de la marca con el diseño, ofreciendo a los usuarios no solo un rendimiento técnico potente, sino también una elección estéticamente perfecta. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, los nuevos colores se suman a las variantes existentes Solar Orange, Deep Ocean Blue y Mocha Brown. Aunque la apariencia ha cambiado, las capacidades técnicas internas del dispositivo mantienen su alto nivel. El smartphone está equipado con el procesador Snapdragon 7s Gen 4, siendo el primer dispositivo en la historia de la marca en funcionar con esta plataforma.

Módulo de cámara único y panel LED interactivo

El aspecto más destacado del modelo Infinix Note 60 Pro es el panel Active Matrix Display integrado en el módulo de la cámara. Este panel consta de 288 diodos emisores de luz (LED) independientes, capaces de mostrar notificaciones, nivel de carga, información meteorológica y diversas animaciones, incluso cuando la pantalla principal está apagada. Esta solución distingue claramente al smartphone de sus competidores en el mercado.

En cuanto a la pantalla, Infinix no ha hecho concesiones: el smartphone cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K. Su tasa de refresco alcanza los 144 Hz, asegurando una fluidez extrema para juegos y movimientos de la interfaz. El brillo máximo alcanza un nivel récord de 4500 cd/m², garantizando una imagen clara incluso bajo la luz del sol.

Potencia y capacidades multimedia

La autonomía del dispositivo está garantizada por una enorme batería de 6500 mAh. Los usuarios pueden disfrutar de carga rápida por cable de 90 W, carga inalámbrica de 30 W e incluso funciones de carga inversa. El sistema de refrigeración 3D IceCore VC es el encargado de la disipación eficiente del calor.

Otras características notables del smartphone incluyen:

Altavoces estéreo de alta calidad ajustados por JBL;

Cámara principal de 50 megapíxeles (con estabilización óptica y capacidad de grabación de video 4K);

Cristal de protección Gorilla Glass 7i y estándar de protección contra polvo y agua IP64;

Sensores para medir la frecuencia cardíaca (pulso) y el nivel de oxígeno en sangre.

En cuanto al software, el Infinix Note 60 Pro funciona con Android 16 y la capa XOS 16. El fabricante promete tres actualizaciones importantes de Android para este modelo y cinco años de actualizaciones de seguridad. Esto significa que el dispositivo seguirá siendo relevante durante mucho tiempo.