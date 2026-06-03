Las noticias más sensacionales que los fans esperaban antes del Mundial

Mientras los ojos del mundo se vuelven hacia los campos de Norteamérica, se respira un verdadero festival de fútbol ante la tan esperada Copa Mundial de 2026. Las plantillas definitivas de las 48 selecciones nacionales participantes han sido confirmadas oficialmente, presentando a la comunidad futbolística una serie de estadísticas sorprendentes y únicas. Este torneo global, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en EE. UU., Canadá y México, se disputará por primera vez en la historia en un formato ampliado, con un récord de 1.248 jugadores inscritos. Para 891 de estos maestros del balón, este Mundial supone su debut, mientras que 357 ya han pisado este prestigioso escenario anteriormente.

Al mismo tiempo, el mercado de fichajes se calienta a nivel de clubes: los acontecimientos en torno al delantero estrella Marcus Rashford, quien ha perdido la confianza del Manchester United, siguen siendo el centro de atención de los aficionados al fútbol.

La carrera histórica de las leyendas hacia un sexto Mundial

El próximo Campeonato Mundial será testigo de uno de los mayores récords en la historia del fútbol. El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, el capitán de Argentina, Lionel Messi, y el portero de México, Guillermo Ochoa, alcanzarán una cima inusual en sus carreras. Escribirán sus nombres con letras de oro en los anales del fútbol como los primeros jugadores del mundo en participar en seis Copas Mundiales.

El torneo también es rico en contrastes en cuanto a edad y experiencia:

Nombre y Selección Nacional Edad / Altura Estatus Craig Gordon (Escocia) 43 años Jugador más veterano del torneo Cristiano Ronaldo (Portugal) 41 años Uno de los tres participantes más veteranos Gilberto Mora (México) 17 años Jugador más joven del Mundial Florian Wigele (Austria) 205 cm Participante más alto Cesar Yanis (Panamá) 160 cm Participante más bajo

Dato interesante: ¡La diferencia de altura entre el jugador más alto y el más bajo del Mundial es de nada menos que 45 centímetros! Mientras que 22 jugadores en las convocatorias tienen menos de 20 años, 7 futbolistas ya han superado la barrera de los 40.

Batalla de gigantes europeos por Marcus Rashford

Una de las historias más candentes del mercado de fichajes involucra a la estrella del fútbol inglés Marcus Rashford. Tras perder la confianza de la directiva del Manchester United desde el verano pasado, el delantero de 28 años ya atrae el interés serio de cinco clubes líderes de Europa.

Rashford, quien pasó la temporada pasada cedido en el vigente campeón de España, el FC Barcelona, puede ser fichado en propiedad por los catalanes por 26 millones de libras esterlinas. Sin embargo, los azulgranas tienen hasta el 15 de junio para ejercer esta opción, y la probabilidad del traspaso disminuye cada día. La razón es que la directiva de los Red Devils no quiere hacer concesiones al Barcelona y apunta a vender al jugador a un precio más rentable tras su exitosa temporada.

Gigantes de la Premier League y la Bundesliga entran en acción

Los pretendientes de Marcus Rashford no solo llegan desde España, sino también desde su casa, la Premier League inglesa. Actualmente, al menos tres equipos destacados de la EPL están interesados en el delantero: Newcastle, Aston Villa y Tottenham muestran un interés serio.

Además, el gigante de la Bundesliga alemana Bayern Múnich está explorando activamente la posibilidad de fichar al delantero inglés. Los muniqueses perdieron recientemente la puja por Anthony Gordon frente al Barcelona. Ahora, su objetivo es llenar ese vacío en su línea de ataque específicamente con el experimentado Marcus Rashford.

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