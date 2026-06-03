Tuchel convoca a cuatro jóvenes talentos a la concentración de la selección de Inglaterra

A medida que se acerca el inicio oficial de la Copa del Mundo, los preparativos de las selecciones participantes están llegando a su punto álgido. En este periodo crucial, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha dado un paso inesperado pero muy beneficioso con el objetivo de construir los cimientos del futuro e inyectar nueva intensidad a los entrenamientos del primer equipo. El experimentado técnico alemán ha enviado invitaciones especiales a cuatro de los jugadores jóvenes más brillantes y prometedores del país de cara al próximo Mundial.

Según esta decisión, considerados el futuro del fútbol inglés, Alex Scott, Joshua King, Rio Ngumoha y Ethan Nwaneri se integrarán plenamente en las últimas sesiones de preparación y concentraciones de la selección nacional antes del Mundial 2026.

Una oportunidad única y una condición especial para futuras estrellas

Lo más interesante aquí es que el cuerpo técnico ha establecido una condición específica para estos jóvenes talentos. Estos cuatro jugadores no podrán disputar partidos oficiales de la Copa del Mundo y no formarán parte de la lista oficial del torneo.

Sin embargo, estarán junto a las principales estrellas de los 'Three Lions', ayudando estrechamente a organizar sesiones de entrenamiento de alto nivel y completarán toda la concentración con el primer equipo. Sin duda, esto será una escuela inestimable para que estos jóvenes aprendan y mejoren sus habilidades de estrellas de clase mundial.

Los rivales de grupo de Inglaterra y repaso del pasado

Asimismo, los aficionados ingleses esperan con gran emoción la campaña del equipo en el próximo torneo. Según los resultados del sorteo, la selección de Inglaterra se enfrentará a rivales bastante serios y complicados en la fase de grupos de la Copa del Mundo — Croacia, Ghana y Panamá en la lucha por el pase a la siguiente ronda.

Recordemos que en el último Mundial disputado en los campos de Catar, los ingleses lograron alcanzar los cuartos de final. Sin embargo, se vieron obligados a abandonar el torneo prematuramente tras caer en dicha fase ante la potente selección de Francia, que acabaría siendo finalista.

Deseamos a la renovada selección de Inglaterra, reforzada con jóvenes talentos bajo la dirección de Thomas Tuchel, hermosos partidos en los próximos encuentros del Mundial. ¡Siga las últimas noticias de fútbol y el diario del Mundial en las páginas de Zamin!