Apple vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo

Apple ha superado a Nvidia en valor de mercado, recuperando su estatus como la empresa más valiosa del mundo, según informó Bloomberg.

Se informa que el 17 de julio, las acciones de Nvidia cayeron un 3,7 %, reduciendo el valor de mercado de la empresa a 4,8 billones de dólares. Al mismo tiempo, las acciones de Apple subieron un 0,4 %, alcanzando una capitalización de 4,9 billones de dólares.

Cabe recordar que Nvidia lideraba como la empresa más valiosa desde mayo de 2025.

Los analistas consideran que los inversores ahora están prestando mayor atención no solo al rápido crecimiento en el sector de la AI, sino también a las empresas con ingresos estables. Expertos Los especialistas destacan que los amplios servicios de Apple, su potente ecosistema y su base de usuarios leales refuerzan la confianza en el crecimiento a largo plazo de la compañía.