El Bayern Múnich prepara un salario colosal para retener a Michael Olise

Mientras los rumores sobre un posible traspaso de Michael Olise al Real Madrid se intensifican, el Bayern Múnich se prepara para tomar medidas drásticas. El club bávaro quiere ofrecer al jugador francés un nuevo contrato con un salario muy elevado para mantenerlo en el equipo.

Si el acuerdo se concreta, Olise se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del Bayern.

Olise desea fichar por el Real

Según los informes, el centrocampista de 24 años tiene la intención de unirse al Real Madrid en este mismo mercado de fichajes.

Se dice que Olise ha comunicado este deseo a algunos de sus compañeros en la selección francesa. Anteriormente ya se había informado que el club madrileño considera al jugador como uno de sus objetivos principales para el futuro.

Sin embargo, el Bayern Múnich no planea dejar salir a uno de sus líderes fácilmente.

El salario anual podría superar los 25 millones de euros

Según el diario Bild, los muniqueses planean ofrecer a Olise un nuevo contrato con condiciones mejoradas.

Según este acuerdo, el salario anual del jugador francés podría superar los 25 millones de euros. Tal contrato situaría a Olise entre los jugadores mejor pagados del club.

La directiva del Bayern busca así convencer al jugador de quedarse en Múnich y enfriar el interés del Real.

La postura del Bayern es firme

El club muniqués ve a Olise como una pieza fundamental de su proyecto futuro. Por ello, la directiva no está dispuesta a discutir una venta por el momento.

Incluso si el propio jugador deseara el traspaso, el Real tendría que presentar una oferta muy elevada para iniciar las negociaciones.

Olise está valorado en 150 millones de euros

El portal Transfermarkt ha valorado a Michael Olise en 150 millones de euros.

Esta cifra podría convertir el posible traspaso en uno de los más caros del verano. No obstante, el Bayern intenta cambiar la situación a su favor con esta nueva oferta.

¿Cuál será la decisión final de Olise: optar por un salario alto o mantener su deseo de fichar por el Real Madrid?