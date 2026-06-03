El portal Goal anuncia la lista de los mejores entrenadores de la temporada

Otra intensa e inolvidable temporada de fútbol en los campos europeos ha llegado a su fin, dando inicio al periodo de balance. El prestigioso y mundialmente famoso portal deportivo Goal ha elaborado un ranking de los entrenadores más fuertes y exitosos de la temporada 2025/26. Encabezando esta lista, que es un verdadero regalo para los aficionados al fútbol, se encuentra el técnico del club francés PSG, el experimentado especialista español Luis Enrique , quien ha sido nombrado Entrenador de la Temporada.

El segundo lugar del ranking fue ocupado por Mikel Arteta , quien logró una racha impresionante con el Arsenal de Londres, mientras que el top tres fue completado por Vincent Kompany , quien dio un nuevo aire al Bayern Múnich. Un total de 20 entrenadores figuran en esta lista global que reúne a los mejores especialistas.

Top 10: Los especialistas más fuertes de la temporada

Basándose en las últimas revoluciones tácticas y resultados del mundo del fútbol, el top diez quedó conformado de la siguiente manera:

Posición Entrenador Club 1 Luis Enrique PSG (Francia) 2 Mikel Arteta Arsenal (Inglaterra) 3 Vincent Kompany Bayern Múnich (Alemania) 4 Unai Emery Aston Villa (Inglaterra) 5 Cesc Fàbregas Como (Italia) 6 Hansi Flick FC Barcelona (España) 7 Cristian Chivu Inter de Milán (Italia) 8 Andoni Iraola Bournemouth (Inglaterra) 9 Francesco Farioli FC Oporto (Portugal) 10 Pierre Sage RC Lens (Francia)

Sorpresa en el ranking y la posición de Guardiola

Uno de los aspectos más sorprendentes y sensacionales de este ranking, que dejó atónitos a aficionados y expertos por igual, fue la exclusión de uno de los entrenadores más laureados del fútbol mundial, el técnico del Manchester City Pep Guardiola , del top diez. El genio español terminó únicamente en la 11ª posición según los resultados de esta temporada.

La decisión del portal Goal ha generado intensos debates entre los aficionados al fútbol en las redes sociales. En particular, la inclusión de entrenadores como Cesc Fàbregas (Como) y Cristian Chivu (Inter de Milán) en el top diez demuestra el creciente papel de los jóvenes especialistas en la nueva temporada.

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