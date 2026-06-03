Ruben Dias habla sobre el mayor sueño futbolístico de Cristiano Ronaldo

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Ruben Dias habla sobre el mayor sueño futbolístico de Cristiano Ronaldo

En vísperas de la tan esperada Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones nacionales y sus líderes continúan compartiendo sus planes. Uno de los mejores defensas del mundo y pilar del Manchester City y de la selección de Portugal, Ruben Dias, compartió sus pensamientos antes del próximo torneo. El talentoso jugador no ocultó cómo el cumplimiento del sueño de toda la vida y la máxima ambición de la leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo está inspirando a todo el equipo.

Dias admitió que contribuir al camino de Ronaldo hacia el título de campeón otorga a cada miembro de la selección un profundo sentido de responsabilidad y una inmensa pasión.

Ambiente interno y ausencia de presión excesiva

El defensa portugués destacó que los jugadores están mentalmente en un estado de ánimo muy alto antes del Mundial y están firmemente enfocados en su objetivo.

"Ayudar a Cristiano a ganar este torneo es una fuente de motivación adicional y muy poderosa para todos nosotros. Deseamos sinceramente esta gran victoria no solo para él, sino también para nosotros mismos, nuestras familias y todo el pueblo portugués. Puedo decir abiertamente que no siento ninguna presión mental excesiva ni ansiedad al perseguir este objetivo", afirmó Ruben Dias.

Cabe destacar que para el legendario delantero Cristiano Ronaldo, que ha cumplido 41 años, esta Copa Mundial de la FIFA 2026 pasará muy probablemente a la historia como el último Mundial de su ilustre carrera. Por ello, los portugueses pretenden aprovechar al máximo esta oportunidad para brindar un regalo inolvidable a su capitán.

Rivales de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026

La fase de grupos del próximo campeonato mundial será sin duda histórica y sumamente emocionante para nosotros, los aficionados al fútbol de Uzbekistán, ya que la selección de Portugal se medirá precisamente a nuestros representantes en el cuarteto.

Participantes del grupo

Región

Estado actual

Portugal

Europa (UEFA)

Uno de los favoritos

Uzbekistán

Asia (AFC)

Debutante histórico y orgullo nacional

Colombia

Sudamérica (CONMEBOL)

Rival feroz y peligroso

RD Congo

África (CAF)

Equipo físicamente fuerte

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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