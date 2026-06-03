Los 10 jugadores más valiosos de la Premier League inglesa

Se han anunciado noticias emocionantes para los aficionados de la Premier League inglesa (EPL), considerada el campeonato nacional más popular e intenso del mundo. El prestigioso y mundialmente reconocido portal analítico Transfermarkt ha actualizado oficialmente las valoraciones actuales en el mercado de fichajes de los futbolistas profesionales que juegan en los campos ingleses. Como resultado de esta actualización, se ha formado un ranking de las estrellas más valiosas de la liga.

¡Erling Haaland vuelve a liderar!

Miembro del Manchester City, actualmente uno de los delanteros más peligrosos y prolíficos no solo en la EPL sino en todo el fútbol mundial, Erling Haaland se ha colocado previsiblemente en la cima de la lista. El valor de mercado del goleador noruego se ha fijado en una cifra récord de 200 millones de euros y actualmente es reconocido como el jugador más valioso del campeonato.

Además, los líderes del Arsenal de Londres —el centrocampista Declan Rice (120 M€) y el extremo Bukayo Saka (110 M€)— aseguraron su lugar en el top 3.

Los 10 jugadores más valiosos de la EPL en la actualidad

Puede consultar en detalle las estrellas incluidas en el top 10 actualizado a través de la siguiente tabla:

Posición Jugador (Club) Valor de transferencia (M€) 1 Erling Haaland (Manchester City) 200 2 Declan Rice (Arsenal) 120 3 Bukayo Saka (Arsenal) 110 4 Florian Wirtz (Liverpool) 100 5 Cole Palmer (Chelsea) 100 6 Moisés Caicedo (Chelsea) 100 7 William Saliba (Arsenal) 100 8 Dominik Szoboszlai (Liverpool) 100 9 Rayan Cherki (Manchester City) 90 10 Morgan Rogers (Aston Villa) 90

Dato interesante: Curiosamente, cinco jugadores del top 10 —Florian Wirtz, Cole Palmer, Moisés Caicedo, William Saliba y Dominik Szoboszlai— comparten la misma valoración de 100 millones de euros, ocupando las posiciones intermedias del ranking.

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