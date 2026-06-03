La selección nacional de Uzbekistán ha concluido su concentración en Edmonton y ha partido hacia Nueva York para continuar la siguiente etapa de preparación para la Copa Mundial. Liderados por Fabio Cannavaro, nuestros representantes dejaron una cálida impresión en Canadá tras el partido amistoso, no solo en el aspecto deportivo, sino también desde el punto de vista humano y cultural.

Se ha revelado que, antes de abandonar el vestuario en Edmonton, los jugadores de la selección de Uzbekistán dejaron un mensaje especial para los anfitriones. En él expresaron su gratitud a la parte canadiense por su hospitalidad y les desearon suerte en la próxima Copa Mundial.

Como se ve en las fotos, se escribieron palabras sinceras en inglés y uzbeko en un papel con el dibujo de un campo de fútbol en el vestuario. Aparecían frases como “Thank you for hospitality, Canada!”. Además, se dejaron mensajes en uzbeko que decían “Katta rahmat, Kanada!” (¡Muchas gracias, Canadá!) y “Jahon chempionatida omad!” (¡Buena suerte en la Copa Mundial!).

Esto puede parecer un pequeño gesto, pero tales detalles son muy importantes en el fútbol de alto nivel. En el campo hay competencia, lucha y resultados. Pero después del partido, el respeto, la gratitud y la cultura deportiva pasan a primer plano. La selección de Uzbekistán se distinguió precisamente en este aspecto.

La concentración en Edmonton fue una etapa importante de preparación para nuestra selección antes de la Copa Mundial. El partido amistoso contra Canadá no fue fácil para nuestros representantes, ya que Uzbekistán perdió 0-2. Sin embargo, el objetivo principal de estos partidos no es solo el marcador, sino identificar las fortalezas y debilidades del equipo, adaptarse al ritmo internacional y sacar las conclusiones necesarias antes del Mundial.

En este sentido, el viaje a Canadá fue beneficioso para nuestros jugadores tanto deportiva como experiencialmente. El rival demostró ser un equipo físicamente fuerte, rápido y de alta intensidad. Fabio Cannavaro también reconoció tras el partido que el fútbol canadiense ha crecido significativamente en los últimos años.

Lo más importante es que, durante este viaje, los aficionados uzbekos en Canadá, así como representantes de los pueblos de Asia Central, dieron una cálida bienvenida a nuestra selección. El apoyo en el aeropuerto de Edmonton, las banderas, los trajes nacionales y la alegría de los niños fueron, sin duda, una fuerza moral especial para nuestro equipo. La cobertura de canales locales como CBC News también demostró que el fútbol uzbeko está ganando atención internacional.

La nota de agradecimiento dejada en el vestuario puso un hermoso punto final a este viaje. Este gesto demostró que los jugadores de nuestra selección pueden mostrar respeto y buenos modales no solo en el campo, sino también fuera de él.

Respetar al rival en el deporte es una señal de gran cultura. Canadá acogió a Uzbekistán, se organizó el partido, los aficionados acudieron al estadio y nuestra selección agradeció a los anfitriones antes de partir, deseándoles suerte en la Copa Mundial. Es un gesto muy sencillo, pero agradable y memorable.

Ahora la selección de Uzbekistán se ha dirigido a Nueva York. Por delante hay más entrenamientos, análisis y días cruciales de preparación para la Copa Mundial. Las lecciones aprendidas del partido contra Canadá, el apoyo de los aficionados en Edmonton y la gratitud mostrada a los anfitriones serán una página pequeña pero significativa en la historia de nuestro equipo rumbo a su primer Mundial.

La selección de Uzbekistán tiene por delante grandes pruebas. Pero situaciones como esta muestran una cosa: nuestra selección está aprendiendo no solo a jugar al fútbol, sino también a comportarse con dignidad en el gran escenario. Esta es una señal muy importante antes de la Copa Mundial.