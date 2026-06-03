¿Cómo podría ser la alineación proyectada de Uzbekistán para el Mundial? (Foto)

La selección nacional de Uzbekistán está a punto de participar en su primera Copa Mundial de la FIFA. Una de las preguntas más intrigantes para los aficionados es en qué jugadores confiará Fabio Cannavaro y qué aspecto podría tener el once titular en el torneo.

Una alineación proyectada que circula en redes sociales muestra a la selección de Uzbekistán en un esquema similar a un 4-2-3-1. En ella figuran Eldor Shomurodov como delantero centro, Oston Urunov y Abbosbek Fayzullaev en las bandas, y mediocampistas experimentados como Odil Hamrobekov y Otabek Shukurov en el centro.

Utkir Yusupov aparece en la portería. Es considerado uno de los guardametas con mayor experiencia en la selección. En un escenario tan grande como el Mundial, la confianza, la calma y el entendimiento del portero con la línea defensiva serán cruciales, ya que cada parada ante rivales como Portugal, Colombia y la RD del Congo podría valer oro.

La línea defensiva incluye a Sherzod Nasrullaev, Abduqahhor O'rozov, Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov y Khojiakbar Alijonov. Naturalmente, la mayor atención en esta unidad se centra en Abdukodir Khusanov. Se espera que el defensa, que se está formando en el Manchester City, sea un gran pilar y fortaleza para la selección.

La potencia física, la velocidad y la determinación de Khusanov en los duelos individuales son vitales para la defensa de Uzbekistán. Contar con un jugador experimentado como Rustam Ashurmatov a su lado podría ayudar a mantener el equilibrio en la defensa central. Una pareja así juega un papel clave para frenar los ataques de rivales fuertes.

Las actuaciones de Nasrullaev y Alijonov en los laterales también serán decisivas. En el fútbol moderno, los laterales no solo defienden, sino que se suman al ataque, dan amplitud y presionan las bandas rivales. Si cumplen correctamente su función, el juego de Uzbekistán lucirá mucho más dinámico.

La pareja formada por Odil Hamrobekov y Otabek Shukurov se sitúa en el centro del campo. Estos dos jugadores pueden aportar disciplina, experiencia y capacidad de manejo del balón en la medular. Perder el control del medio campo en un Mundial es casi sinónimo de perder el partido. Por ello, la estabilidad en esta zona es esencial para el equipo.

La capacidad de lucha de Hamrobekov y la habilidad de Shukurov para generar juego podrían ser fundamentales en los planes de Cannavaro. Actúan como puente entre la defensa y el ataque. Ante equipos técnicamente fuertes como Portugal y Colombia, cada decisión en el centro del campo tendrá gran trascendencia.

La línea ofensiva presenta a Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov. Este trío podría convertirse en el arma más peligrosa de Uzbekistán. El regate individual de Urunov, la velocidad y creatividad de Fayzullaev, y la experiencia y movilidad de Shomurodov en el área podrían causar serios dolores de cabeza a las defensas rivales.

Oston Urunov tiene la capacidad de desbordar a los defensas en la banda, crear ocasiones gracias a su velocidad y añadir imprevisibilidad al juego. Abbosbek Fayzullaev se ha convertido en una de las estrellas más brillantes de la selección en los últimos años. Se mueve con libertad con el balón, lee rápido el juego y sabe cómo activar los ataques.

Eldor Shomurodov se posiciona como la principal referencia ofensiva. El capitán de la selección posee una vasta experiencia internacional. Es importante no solo por marcar goles, sino también por generar espacios para sus compañeros, atraer a los defensas y liderar el ataque.

La alineación proyectada en la imagen ofrece un aspecto equilibrado para la selección de Uzbekistán: fuerza y experiencia en defensa, disciplina en el medio campo, y velocidad y creatividad en ataque. Por supuesto, esta no es la alineación oficial. La decisión final la tomarán Fabio Cannavaro y su cuerpo técnico basándose en el estado físico de los jugadores, la preparación en los entrenamientos y los rivales.

Uzbekistán se enfrentará a Portugal, Colombia y la RD del Congo en el Grupo K del Mundial 2026. Cada uno de estos rivales tiene su propio estilo y fortalezas. Por tanto, la tarea principal de Cannavaro será elegir el plan táctico adecuado para cada partido y sacar el máximo rendimiento a sus jugadores.

Ante Portugal, el orden defensivo y la paciencia serán prioritarios. En el choque contra Colombia, la batalla en el medio campo y los contraataques rápidos podrían ser clave. Frente a la RD del Congo, la preparación física, la lucha por los segundos balones y la precaución en las jugadas a balón parado serán determinantes.

Los aficionados están utilizando esta alineación proyectada para formarse una idea antes del Mundial. Cada uno tiene su propia variante, sus jugadores favoritos y su opinión. Pero algo es seguro: la selección de Uzbekistán se dirige a su histórica Copa del Mundo con gran esperanza y confianza.

Ahora, lo más importante es mantener la salud de los jugadores, consolidar el juego colectivo y no perder los nervios en el gran escenario. Cada partido de este debut mundialista pasará sin duda a la historia. Quiénes serán los principales héroes de esa historia se decidirá en el terreno de juego.