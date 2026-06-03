Otra alegre noticia ha llegado desde la arena internacional, llenando de inmenso orgullo los corazones de los aficionados al fútbol uzbeko. La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, publicó en su página oficial de Instagram un artículo especial y emocionante dedicado a Abduqodir Husanov, el sólido defensa de nuestra selección nacional y del gigante club inglés Manchester City.

Al presentar a la brillante estrella del fútbol uzbeko ante el público mundial, la organización destacó el notable camino de éxito que nuestro compatriota ha recorrido en tan poco tiempo.

El primer uzbeko en la historia del fútbol inglés

En su comunicado, la FIFA elogió enormemente el paso histórico de Abduqodir Husanov en la Premier League inglesa (EPL), considerada el centro del fútbol moderno. Como se sabe, nuestro talentoso jugador se unió a uno de los clubes más fuertes del mundo, el Manchester City, en enero de 2025. De este modo, aseguró su lugar en los anales de la historia como el primer futbolista profesional uzbeko en jugar y debutar en la prestigiosa EPL.

Además, el verano pasado, Husanov participó con éxito en el Mundial de Clubes, disputado en un formato completamente nuevo en los campos de Estados Unidos, como parte de la plantilla de los Citizens.

Nuevo formato y clasificación histórica de Uzbekistán

Ahora, nuestro defensa de 21 años se enfrenta a la prueba más grande y responsable de su carrera. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará por primera vez en la historia del fútbol con un formato ampliado, contando con exactamente 48 selecciones nacionales participando en el torneo.

Victoria histórica: Este nuevo y amplio formato ha abierto las puertas de la verdadera felicidad a nuestra querida Patria, junto a muchas naciones futbolísticas en desarrollo. ¡La selección nacional de Uzbekistán ha obtenido oficialmente su plaza para la fase final del Mundial por primera vez en su historia!

De los éxitos juveniles al escenario mundial

La organización internacional también recordó los importantes logros de Husanov no solo en el fútbol absoluto, sino también con la selección juvenil. En su momento, él:

Ganó la prestigiosa Copa Asiática Sub-20 y levantó el trofeo de campeón como capitán de la selección Sub-20 de Uzbekistán.

Alcanzó los octavos de final en el Mundial Sub-20, compitiendo junto a su equipo contra las selecciones más fuertes del mundo.

Hoy, Abduqodir Husanov, querido por millones de compatriotas y aficionados, está listo para dar a conocer el nombre de Uzbekistán en el escenario futbolístico más prestigioso del planeta y escribir nuevas páginas históricas.

¡Nosotros, a su vez, deseamos grandes victorias a nuestro hábil defensa y a nuestra selección nacional en los próximos partidos del Mundial! ¡Siga con nosotros en Zamin las noticias más calientes y emocionantes sobre el fútbol uzbeko y el deporte mundial!