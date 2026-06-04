El camino de Abduqodir Husanov, un gran ejemplo para Asia Central

Alex Roca, Director Técnico de la Academia del FC Barcelona en Manas, Kirguistán, y exinternacional con Andorra, compartió opiniones cálidas y analíticas sobre el defensa uzbeko Abduqodir Husanov. En una entrevista con Eurasia Football, habló sobre el potencial de Husanov, su desarrollo en el Manchester City y sus posibilidades de alcanzar cotas aún más altas.

Durante la conversación, se le preguntó a Roca sobre la posibilidad de que Abduqodir Husanov fichara por el FC Barcelona tras trabajar con Josep Guardiola. El especialista, que ha trabajado dentro del sistema del Barcelona, respondió destacando primero el lugar único de Pep Guardiola en el fútbol.

Señaló que Josep Guardiola es uno de los entrenadores que ha transformado el fútbol moderno. Llevó el concepto del juego a un nivel completamente nuevo en el FC Barcelona y ha continuado implementando esta filosofía en otros clubes.

"Para mí, Josep Guardiola es un entrenador que cambió el fútbol. Revolucionó la comprensión del juego en el Barcelona y continuó este trabajo en otros clubes. Sus equipos juegan al fútbol al más alto nivel", dijo Roca.

Según el experto, Abduqodir Husanov posee varias cualidades clave necesarias para el fútbol de tan alto nivel. Es fuerte, rápido, se posiciona correctamente en espacios abiertos y es capaz de jugar bajo presión.

"Husanov tiene las cualidades significativas y necesarias para este tipo de fútbol. Es fuerte, rápido, se mueve bien en espacios libres y puede jugar bajo presión. Esto es crucial para un central moderno", enfatizó.

Esta evaluación es un gran reconocimiento para Abduqodir Husanov. Porque en el fútbol actual, un central no es solo un jugador que recupera el balón o detiene a los delanteros rivales. Debe iniciar el juego, dar el primer pase, tomar decisiones correctas bajo presión y entender la estructura general del equipo.

Roca también destacó que la competencia en el Manchester City es extremadamente alta. En su opinión, el club es uno de los mejores del mundo y las exigencias allí son extraordinarias. Cada jugador opera constantemente a alta intensidad, bajo una inmensa presión y en medio de una feroz competencia.

"Sin embargo, el Manchester City es uno de los mejores clubes del mundo. La competencia es muy alta, el ritmo es intenso y las exigencias son extremadamente estrictas. Un jugador necesita tiempo, adaptación y estabilidad psicológica. Él tiene las cualidades. Ahora la cuestión principal es cómo navega este proceso", dijo el experto.

Este punto es crucial. Husanov tiene atributos naturales, pero el talento por sí solo no basta para triunfar en un gran club. También se requieren adaptación, resiliencia mental, cultura táctica y disposición para demostrar su valía cada día. En el City, la mentalidad de 'jugué bien una vez' no funciona; aquí cada día es un examen.

La conversación también abordó la trayectoria profesional de Abduqodir Husanov. Se plantearon preguntas sobre su difícil camino en Uzbekistán, donde no pudo asegurarse inmediatamente un puesto titular y enfrentó problemas de salud, antes de llegar finalmente a Bielorrusia, Francia e Inglaterra.

Roca describió esto como un gran ejemplo para toda la región. Cree que si un futbolista de Uzbekistán puede recorrer tal camino, podría abrir puertas a otros talentos en Asia Central.

"Sí, y este es un buen ejemplo para toda la región. Si un futbolista de Uzbekistán puede seguir tal camino, significa que otros también pueden tener oportunidades. Tal vez los ojeadores comiencen a prestar aún más atención a Asia Central", dijo.

Estas palabras tienen un significado especial para el fútbol uzbeko. Porque el camino de Husanov no es solo un éxito personal de un jugador. Significa una creciente confianza en el talento regional, una mayor atención de los ojeadores en Asia Central y la posible aparición de nuevas oportunidades para los futbolistas uzbekos.

Sin embargo, Roca no pasó por alto otro aspecto importante. Enfatizó que ser rápido y fuerte a un alto nivel no es suficiente por sí solo. En el fútbol de élite, entender el juego, leer las situaciones con antelación y tomar decisiones correctas bajo presión son factores decisivos.

"A este nivel, ser fuerte y rápido no es suficiente. También necesitas entender el juego, leer situaciones y tomar las decisiones correctas bajo presión", dijo Roca.

El experto también explicó que el rol del central en el sistema de Guardiola es completamente diferente. En el fútbol de Pep, un defensa no es meramente un jugador que recupera el balón del oponente. Debe iniciar ataques, participar en la salida de balón ante la presión y sentir completamente la estructura del equipo.

"En el sistema de Guardiola, un central no es solo un jugador que gana el balón. Inicia ataques, opera bajo presión y entiende bien la estructura del equipo. Si Husanov puede desarrollar aún más estas cualidades, se convertirá en un jugador aún más fuerte", añadió.

Esto proporciona una dirección clara para Abduqodir. Su fuerza física y velocidad ya están siendo reconocidas. Ahora, las áreas clave de crecimiento serán la madurez táctica, la lectura anticipada del juego, la toma de decisiones con el balón y la compostura bajo presión.

Roca también confirmó que un jugador como Husanov podría ser valioso para el Barcelona y la filosofía de Guardiola. En su opinión, en el fútbol de Pep son vitales la comprensión del juego, la velocidad de decisión, el manejo del balón, la orientación corporal y el control de los espacios en el campo.

"Si un jugador mejora en estos aspectos, será aún más fuerte. Husanov tiene una buena base para ello. El resto depende del trabajo duro, el tiempo y la adaptación", dijo el experto.

Cabe recordar que Abduqodir Husanov se convirtió en una de las figuras clave del Manchester City la temporada pasada. El legionario uzbeko, que comenzó la temporada como suplente, jugó inicialmente como lateral derecho. Más tarde, regresó a su posición principal de central y lideró con fiabilidad la línea defensiva del City.

Habiendo participado en un total de 37 partidos en todas las competiciones, Husanov ganó la Copa de la Liga de Inglaterra y la FA Cup durante la temporada. Este resultado marcó uno de sus primeros grandes éxitos en Europa y ocupa un lugar especial en la historia del fútbol uzbeko.

El camino de Abduqodir Husanov se está convirtiendo verdaderamente en una gran historia. Surgió de Uzbekistán, superó dificultades, templó su carácter en varias ligas y finalmente llegó a uno de los clubes más fuertes del mundo. Ahora se está convirtiendo en una figura clave no solo para su propia carrera, sino también para la imagen del fútbol de Asia Central en su conjunto.

Los comentarios de Roca indican claramente una cosa: Husanov tiene la base necesaria para el fútbol de élite. Sin embargo, elevar esta base al estatus de estrella requiere trabajo duro, tiempo, paciencia y adaptación a las exigencias de Guardiola. Si navega correctamente este proceso, se podría escribir una historia aún mayor en el fútbol uzbeko.