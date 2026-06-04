Boxeadores uzbekos toman el liderato en el ranking de World Boxing

Las leyendas del boxeo uzbeko y los maestros de los guantes continúan dejando su huella en el escenario internacional. La organización internacional World Boxing a fecha de junio de 2026, ha publicado el ranking oficial actualizado de los boxeadores del mundo. Para nuestra mayor alegría, los miembros de la selección nacional de Uzbekistán han asegurado 6 de las 10 categorías de peso masculinas existentes, ocupando el primer lugar como líderes indiscutibles del planeta.

Nuestros compatriotas mantienen su liderazgo sin dejar ninguna oportunidad a sus rivales en las categorías de -60, -65, -75, -80, -85 y -90 kg, demostrando una vez más que la escuela de boxeo uzbeka no tiene igual en el mundo.

Intensidad masculina: ¡Dominio absoluto en seis categorías de peso!

Nuestros representantes se han consolidado firmemente entre los tres mejores y los líderes. El desempeño de nuestros compatriotas registrado en el ranking masculino es el siguiente:

-50 kg: Asilbek Jalilov (8º lugar), Shodiyor Meliqo‘ziyev (11º lugar).

-55 kg: Mirazizbek Mirzahalilov (9º lugar), Samandar Olimov (11º lugar), Shahzod Muzaffarov (12º lugar).

-60 kg: Abdumalik Xalakov (1er lugar — Líder Mundial) , Abdurahmon Mahmudjonov (10º lugar), Dilshod Abdumurodov (17º lugar), Madiyar Daniyarov (24º lugar).

-65 kg: Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1er lugar — Líder Mundial) , Abdulloh Madaminov (6º lugar), Adhamjon Muhiddinov (16º lugar).

-70 kg: Shavkatjon Boltayev (10º lugar), Muhammadazizbek Ismoilov (17º lugar).

-75 kg: Fazliddin Erkinboyev (1er lugar — Líder Mundial) , Javohir Abdurahimov (4º lugar).

-80 kg: Javohir Ummataliyev (1er lugar — Líder Mundial) , Fazliddin Erkinboyev (4º lugar), To‘rabek Xabibullayev (13º lugar).

-85 kg: Akmaljon Isroilov (1er lugar — Líder Mundial) , Jasurbek Yo‘ldoshev (4º lugar).

-90 kg: To‘rabek Xabibullayev (1er lugar — Líder Mundial) , Halimjon Mamasoliyev (5º lugar), Nusratbek Tohirov (14º lugar).

90+ kg (Peso Superpesado): Jahongir Zokirov (3er lugar), Halimjon Mamasoliyev (12º lugar), Arman Maxanov (18º lugar).

Nuestras mujeres también están entre la élite

Las boxeadoras uzbekas, mostrando su habilidad en el ring, compiten dignamente con las mejores maestras de guantes del mundo y ocupan posiciones destacadas:

Categoría de Peso Nombre de la Atleta y Clasificación -48 kg Sabina Boboqulova (3er lugar), Farzona Fozilova (8º lugar) -51 kg Feruza Kazakova (8º lugar), Gulsevar G‘aniyeva (12º lugar) -54 kg Nigina O‘ktamova (10º lugar), Feruza Kazakova (23º lugar) -57 kg Xumorabonu Mamajonova (15º lugar) -60 kg Sitora Turdibekova (13º lugar) -65 kg Navbahor Xamidova (3er lugar) -70 kg Aziza Zokirova (4º lugar) -75 kg Aziza Zokirova (6º lugar) -80 kg Ruxshona Parpiyeva (5º lugar), Sohiba Ro‘zmetova (15º lugar) 80+ kg Oltinoy Sotimboyeva (4º lugar)

Nota Editorial: La conquista del ranking mundial por parte de nuestros ganadores del Guante de Oro es el resultado de la gran atención prestada al deporte, especialmente al boxeo, en nuestro país y de los incansables esfuerzos de nuestros atletas. Les deseamos campañas victoriosas continuas en las próximas competiciones importantes.

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