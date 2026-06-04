Uno de los traspasos más esperados y sensacionales del año en el fútbol europeo ha entrado en su fase decisiva. El centrocampista ofensivo portugués Bernardo Silva, quien puso fin a su larga y exitosa carrera en el Manchester City, está a punto de unirse a su club de ensueño, el FC Barcelona. Según los últimos informes del prestigioso medio español AS, el anuncio oficial de este gran acuerdo podría estar a solo unos días de distancia.

La razón es que Hansi Flick, el entrenador principal de los gigantes catalanes, está realizando una limpieza de la plantilla para integrar idealmente al creador de juego portugués en el equipo.

Hacer hueco en la plantilla: ¿Quién dejará el equipo?

La directiva de los Blaugrana y el cuerpo técnico se ven obligados a despedirse de dos jugadores para hacer espacio en el mediocampo para la nueva estrella y mantener la estabilidad financiera:

Marc Casadó puesto a la venta: Los catalanes tienen la intención de traspasar al talentoso centrocampista Marc Casadó a otro club. El propio jugador ha aceptado plenamente cambiar de equipo para obtener más minutos de juego y convertirse en una figura clave en el campo.

Roony Bardghji será cedido: El club está considerando ceder al prometedor y ágil extremo Roony Bardghji. Varios equipos europeos han mostrado un serio interés en los servicios del extremo, pero la directiva del FC Barcelona no quiere perder el control total sobre el jugador, ya que tienen grandes esperanzas en su futuro.

Sacrificio por un sueño: Bernardo acepta una reducción salarial

El aspecto más agradable y destacable para los aficionados es que Bernardo Silva ha aceptado cualquier condición para vestir la camiseta del club catalán. Se espera que el futbolista de 27 años firme un contrato laboral de dos años con el Barcelona.

Duración del contrato Prioridad del jugador Requisito de La Liga 2 años (hasta 2028) Jugar solo para el Barcelona Normas de Fair Play Financiero

Lo más importante es que, para garantizar que este traspaso cumpla plenamente con los estrictos límites financieros y reglamentos de La Liga española, la estrella portuguesa ha aceptado voluntariamente una reducción significativa de su salario. Esto demuestra su inmenso deseo de llegar al Camp Nou.

Cita de la redacción: La llegada de un futbolista con una inteligencia táctica tan alta como la de Bernardo Silva llevará sin duda el potencial ofensivo del equipo de Hansi Flick a un nuevo nivel. ¡Los días en que los sueños se hacen realidad están muy cerca!

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