Se ha producido un acontecimiento largamente esperado, muy gratificante para la afición local e histórico en el fútbol uzbeko, particularmente en la vida del club Navbahor de Namangán. Los representantes de la Tierra de los Halcones han puesto en marcha un amplio proyecto de cooperación internacional con el famoso club neerlandés Ajax, reconocido mundialmente por descubrir talentos y crear un potente sistema de cantera.

De acuerdo con este acuerdo estratégico formalizado entre ambas partes, el gigante de Ámsterdam prestará una estrecha asistencia para desarrollar la Academia de Fútbol de Navbahor según las demandas modernas, alineando y coordinando sus actividades con los estándares internacionales. Lo más importante es que el proceso de formación de los jóvenes futbolistas en Namangán se llevará a cabo basándose en la filosofía futbolística y la metodología especial probada de la mundialmente famosa escuela del Ajax.

Objetivo final: Construir la academia más fuerte del país

Este gran proyecto y acuerdo de colaboración sirven como base para los nobles objetivos del equipo de Navbahor de crear una de las academias de fútbol más modernas, fuertes y productivas, no solo en el valle de Ferganá, sino en todo Uzbekistán.

Al comentar este acuerdo histórico, el vicepresidente del club, Akram Dedabayev, evaluó este paso como un gran logro que marca el comienzo de una nueva era, no solo para Namangán, sino para todo el fútbol de Asia Central:

«Firmar un acuerdo de este tipo con el Ajax, una leyenda del fútbol mundial, es un gran orgullo y honor para nuestro club y nuestros millones de aficionados. La famosa metodología de los amstelodameses, que ha dado frutos durante décadas, y su gran atención por llevar el deporte en Uzbekistán a un nuevo nivel nos abren la puerta a oportunidades únicas.»

Red global: El club de Namangán en el mapa mundial

El director de fútbol del Ajax, Marijn Beuker, también comentó el proyecto, destacando que la cooperación con el club uzbeko es un paso importante y estratégico para ampliar aún más la influencia y el prestigio de los representantes de Ámsterdam en el escenario internacional.

Cabe destacar que, en el marco de esta cooperación, el Ajax ha añadido oficialmente a un representante de Uzbekistán a su prestigiosa red de clubes internacionales. La siguiente tabla muestra con qué sistemas fuertes de qué países se ha unido el equipo de Navbahor en una única red global:

Países clave de la red Eje principal de la cooperación España, Italia, Austria, Grecia Integración de la experiencia europea Japón, EAU, Uzbekistán (Navbahor) Búsqueda de talentos en el continente asiático México Intercambio de experiencias con el fútbol transoceánico

Contexto: Mientras las academias de Pakhtakor y Nasaf lideran en nuestro país, la entrada de Navbahor en la cooperación con el Ajax es una verdadera fiesta para los aficionados de Namangán. Si el espíritu de la escuela de Cruyff llega a Namangán, sin duda surgirán nuevas estrellas para nuestras selecciones nacionales de este oasis en los próximos años.

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