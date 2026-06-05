Lionel Messi y Son Heung-Min se unen al equipo de las Estrellas de la MLS

Lionel Messi ha asegurado su lugar en el equipo de las Estrellas de la MLS según los resultados de la votación entre aficionados, jugadores y representantes de los medios. Junto al delantero del Inter Miami, la estrella del LAFC Son Heung-Min también fue incluido en el once titular para el partido contra las estrellas de la Liga MX. Además, los miembros de la selección de EE. UU. Tim Ream y Sebastian Berhalter también ocuparon lugares en la lista. Según Goal.com informa .

Tras determinar el once inicial, el entrenador principal Dean Smith y el comisionado de la liga Don Garber conformarán el resto del plantel. La alineación de las Estrellas de la MLS luce fuerte como se esperaba: portero Brian Schwake; defensas Anthony Markanich, Mbekezeli Mbokazi, Tim Ream y Andy Najar; centrocampistas Sebastian Berhalter, Zavier Gozo y Hany Mukhtar; delanteros Hugo Cuypers, Son Heung-Min y Lionel Messi.

Este equipo simbólico cuenta con seis debutantes. Entre ellos destaca el joven talento Zavier Gozo, cuyo traspaso al Aston Villa es esperado. Además, Son Heung-Min, quien llegó a la liga el verano pasado, recibió este reconocimiento por primera vez. Markanich, Schwake, Cuypers y Mbokazi también participarán en el All-Star Game por primera vez.

Para el experimentado defensa Tim Ream, esta es su segunda convocatoria, pero la última vez que formó parte del equipo de las Estrellas de la MLS fue hace 15 años, en 2011, cuando jugaba para New York Red Bulls. Ahora saltará al campo defendiendo los colores del Charlotte FC.