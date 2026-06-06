Robbie Fowler: Harry Kane es uno de los principales candidatos al Balón de Oro

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Robbie Fowler: Harry Kane es uno de los principales candidatos al Balón de Oro

El exdelantero de la selección de Inglaterra, Robbie Fowler, compartió sus opiniones sobre Harry Kane. Subrayó que el delantero del Bayern de Múnich no necesita ganar la Copa del Mundo para hacerse con el Balón de Oro de 2026. Según Fowler, las increíbles estadísticas del jugador a nivel de club y selección ya lo han situado entre los mejores del mundo. Como informa Goal.com informa .

Harry Kane disputó 51 partidos en todas las competiciones con el Bayern de Múnich la temporada pasada, marcando 61 goles. También ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el club muniqués. Su registro de goles con la selección de Inglaterra ha llegado a 78. Kane aspira a unirse a las leyendas que han superado la barrera de los 100 goles, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

«Cuando se habla del Balón de Oro, Harry Kane debe ser mencionado sin duda. Se mudó a Alemania y rindió incluso mejor de lo que muchos esperaban. Creo que una victoria en el Mundial no afectará la decisión final, ya que ya ha demostrado su clase», declaró Fowler.

Actualmente, Harry Kane sigue batiendo récords, habiendo acumulado 125 internacionalidades con la selección de Inglaterra. En los próximos grandes torneos, es considerado un candidato principal no solo a títulos colectivos, sino también a galardones individuales, especialmente la próxima Bota de Oro. Su consistencia lo sitúa entre los favoritos junto a estrellas como Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

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Nodirbek Razzokov
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