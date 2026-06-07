Arsenal considera a Morgan Gibbs-White para reforzar el ataque

El actual campeón de la Premier League inglesa, el Arsenal, ha establecido sus planes para la ventana de transferencias de verano. Mikel Arteta ha añadido a la estrella del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, a la lista de transferencias con el objetivo de reforzar la línea ofensiva del equipo. El entrenador de los "Gunners", que ganó el título tras 22 años de sequía, tiene la intención de fortalecer aún más la plantilla para defender la corona. Según Goal.com informa .

El objetivo principal de los londinenses sigue siendo el delantero del Aston Villa, Morgan Rogers. Arteta valora altamente las habilidades versátiles del futbolista de 23 años, pero su traspaso podría costar al Arsenal al menos 100 millones de libras. Si el fichaje de Rogers no se materializa, Morgan Gibbs-White se considera la alternativa principal.

Gibbs-White se destacó la temporada pasada marcando 18 goles en todas las competiciones. Sus 15 goles en la Premier League fueron la segunda mejor marca entre los jugadores ingleses, solo por detrás de Ollie Watkins. Además, llevó al Nottingham Forest hasta las semifinales de la Liga Europa. A pesar de esto, el jugador no fue incluido en la convocatoria de la Copa del Mundo de Inglaterra por Thomas Tuchel.

Actualmente, el PSG, que derrotó al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, también muestra interés en Morgan Rogers. El propietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, intenta mantener a sus jugadores clave en el club. Aunque Gibbs-White tiene contrato hasta 2028, las grandes ofertas en el mercado de fichajes podrían cambiar la situación.

Mientras tanto, otra estrella del Forest, Elliot Anderson, también atrae la atención de los grandes clubes. El Manchester City y el Manchester United se han unido a la puja por el centrocampista, valorado en 100 millones de libras. Aunque el entrenador principal Vítor Pereira desea mantener la plantilla intacta, ha reconocido la realidad del mercado de transferencias.