Lamine Yamal y Nico Williams vuelven a la convocatoria antes del Mundial

Las jóvenes estrellas de la selección española, Lamine Yamal y Nico Williams, se recuperarán completamente antes del inicio de la Copa del Mundo. El seleccionador Luis de la Fuente confirmó que ambos extremos participarán en el partido inaugural contra Cabo Verde el 16 de junio. Así lo informa Goal.com informe .

El extremo del Barcelona Lamine Yamal y el delantero del Athletic Bilbao Nico Williams se perderán el último partido amistoso contra Perú en Puebla el lunes debido a lesiones en el muslo. Además, se espera que el representante del Osasuna, Víctor Muñoz, también regrese a la convocatoria antes del partido en Atlanta.

«Es una lástima que no estén con nosotros, pero el personal médico y los preparadores físicos aconsejaron mantenerlos en la base en EE. UU.», dijo Luis de la Fuente. El entrenador añadió que los tres jugadores estarán listos para saltar al campo en el primer partido del torneo.

Lamine Yamal, quien se lesionó a finales de abril jugando para el Barcelona, es una figura clave en el ataque de España. Nico Williams también tuvo un papel crucial en la victoria en la Eurocopa 2024. En el amistoso sin Yamal, España empató 1-1 con Irak.

Los actuales campeones de Europa se enfrentarán a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo.